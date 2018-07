DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, promove nesta terça-feira (10), no Auditório do Palácio Alencastro, mais uma ação do Programa de Qualidade de Vida do Servidor, com o curso “Motivando-se para servir e trabalhar com amor”, do Instituto de Plenitude Humana.

A capacitação será realizada em período integral, das 08h às 12h e das 14h às 18h com duração de 8h. Este é mais passo de uma série de atividades que fazem parte do processo de valorização e humanização, implantadas para melhoria da qualidade, assistência e interação dos servidores.

Diante da nova realidade competitiva e do crescente nível de exigência do público, torna-se inevitável aplicar a inteligência emocional no local de trabalho e no mercado, sendo uma condição indispensável ao planejamento das habilidades profissionais e empresariais no que se refere à liderança, gestão e organização. Do contrário, o destino dos profissionais e das empresas no atual momento de mudanças estruturais estará irremediavelmente comprometido.

“Este curso vai oportunizar ao servidor utilizar esta ferramenta poderosíssima, que vai elevar o seu grau de eficiência e eficácia pessoal e profissional. Mediante a aplicação deste aprendizado, poderemos melhorar a sua relação consigo mesmo e com outras pessoas no seu dia a dia e assim fazer com que suas habilidades intra e interpessoais sejam ampliadas, refletindo na qualidade da vida e na aplicação dos serviços municipais ao cidadão”, ressalta Ozenira Felix de Souza.

O curso de capacitação técnica voltado aos servidores do município é um cumprimento do Plano Anual de Capacitação – PAC 2018. Cada Secretaria poderá inscrever até 05 (cinco) servidores sendo que, pelo menos 50% das vagas, são voltadas para os servidores efetivos (preferencialmente).

A metodologia a ser aplicada propõe uma revisão completa na forma de ver e lidar com o trabalho, bem como, com as mudanças e transformações profundas que temos vivenciado, possibilitando que os profissionais resgatem a qualidade, dignidade, criatividade e sacralidade produtiva, restabelecendo o prazer de ser um uma pessoa produtiva. Este despertar e resgate possibilita uma relação, pura e sagrada, entre o ser humano e o trabalho.