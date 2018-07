As inscrições dos candidatos serão efetuadas via internet/online

DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Tapurah, a 414 km de Cuiabá, está com as inscrições abertas para o Concurso Público de 93 vagas. De acordo com o edital, os cargos são para todos os níveis de ensino. O salário varia entre 1.167,97 até R$ 15.606,85.

Os cargos são para as seguintes áreas: 20 vagas para Professores, 9 vagas para Agente de Serviços Gerais, 9 vagas para Recepcionista, 7 vagas para Apoio Administrativo de Nutrição Escolar, 4 vagas para Técnico em Enfermagem, 2 vagas para Enfermeiro, 4 vaga para Motorista de Veículos Leves, 2 vagas para Motorista de Veículos Pesados, 2 vagas para Leiturista, 2 vagas para Auxiliar de Saúde Bucal, 2 vagas para Cozinheiro e uma vaga para Odontólogo, Fonoaudiólogo 40h, Técnico de Laboratório, Coveiro, Pedreiro, Eletricista Predial, Fiscal de Obras e Posturas, Operador de, Máquinas Pesadas I, Eletricista Automotivo, Psicopedagogo Clínico e Institucional - 40HS, Técnico Esportivo, Padeiro e Lavador Lubrificador.

Ainda conta com 17 vagas para Cadastro de Reserva, são elas: Vigia, Técnico Esportivo, Técnico de Desenvolvimento Infantil, Professor 30 horas, Psicólogo, Nutricionista, Motorista de Veículos Pesados, Mecânico, , Fiscal de Tributos, Fonoaudiólogo, Engenheiro Sanitarista, Operador de Máquinas Pesadas e Médico Clínico Geral.

As inscrições dos candidatos serão efetuadas via internet/online, no endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br até o dia 09 de Agosto. Os aprovados devem trabalhar em jornadas semanais entre 20 a 40 horas, dependendo do cargo. A previsão é de que a prova objetiva seja aplicada no dia 09 setembro de 2018.