Dois comissários e alguns passageiros ficaram feridos após manobra brusca de um avião da Companhia Gol Linhas Aéreas, na madrugada desta segunda-feira (9), segundo o médico Thiago Gomes, um dos passageiros da aeronave. De acordo com ele, o piloto afirmou que a manobra foi feita "por causa de outro avião que estava em altitude muito próxima".

Em nota, a Gol informou apenas que “devido à turbulência, o voo G3 9126, que partiu de Confins com destino à Fortaleza, precisou retornar à cidade de origem nesta madrugada". A companhia ressaltou que prestou toda assistência necessária aos clientes.

De acordo com o passageiro Gomes, os comissários se machucaram pois "voaram dentro do avião", sendo arremessados de um lugar para outro. "A gente teve a impressão foi de que, na verdade, esse movimento foi um desvio pra não ter colisão de uma aeronave com outra", comenta Gomes.