O Príncipe Louis foi batizado nesta segunda-feira na Capela Real do Palácio St. James, no centro de Londres. Discreta e pequena, a cerimônia foi realizada pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby.Por conta da intensa agenda de compromissos, a bisavó de Louis, a rainha Elizabeth, não compareceu à cerimônia.

Afastado dos compromissos oficiais por conta da saúde frágil, o Príncipe Philip, marido da rainha, também não esteve no evento."Eu estou encantado e me sinto privilegiado por estar batizando o Príncipe Louis hoje - uma criança preciosa feita à imagem de Deus, assim como todos nós", disse o arcebispo em sua conta no Twitter.

A rede social também foi usada pela família real para compartilhar imagens da chegada de Louis na capela.O pai de William, príncipe Charles, e sua esposa, Camilla, estiveram presentes no batismo, junto do príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle.

A família de Kate e os seis padrinhos de Louis, que incluem a prima de Kate, Lucy Middleton, e Guy Pelly, amigo de infância do príncipe William, também estão entre os presentes

.Assim como seus irmãos, Louis irá vestir uma réplica artesanal do Royal Christening Robe, vestimenta que, em 2008, substituiu a peça original, utilizada em todos os batismos reais desde o da filha mais velha da rainha Vitória, em 1841.

