O 33º Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães foi considerado o melhor festival de todos os tempos. A população da cidade praticamente dobrou com milhares de pessoas nas ruas, se divertindo e aquecendo o comércio local.

Não aconteceram ocorrências policiais relevantes e a equipe da saúde, que manteve uma ambulância de plantão durante todo o festival, registrou apenas casos de excesso de bebidas. Além disso, não faltou água e a cidade foi mantida limpa durante todo o período de festa.

Os shows nacionais lotaram a praça do festival, que recebeu um brilho especial com a iniciativa da Energisa de distribuir sinalizadores de luz. Paralelo aos shows no palco principal, aconteceram shows regionais com bandas locais e atividades na praça, envolvendo cerca de 90 artistas locais, entre músicos, poetas, atores e demais integrantes da cultura regional.

Ouvindo os envolvidos no trabalho e o público, é possível afirmar que este foi considerado um festival memorável, o melhor dos últimos anos.

Programação infantil

O Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães este ano reforçou a programação regional e envolveu toda a comunidade local.

O grande diferencial foi a programação infantil na praça Dom Wunibaldo. A praça pulsou de alegria quando foi invadida pelas famílias, que vieram com suas crianças, bolas de sabão, sorrisos e gestos de amor. Para as crianças foi um festival “mágico” e por toda parte se ouvia que foi o melhor festival dos últimos tempos.

Para pequena Liz Dias, deveria ter Festival todos os dias. Feliz com as atrações ela conta que participou de várias oficinas e aproveitou bastante as brincadeiras. Na avaliação de Liudmila Dias, que trabalhou nos grupos de leitura, este foi um festival inclusivo.

“O mais bacana deste festival é que não foi só para os turistas, a comunidade chapadense participou, as crianças dos bairros vieram para a praça, participaram de todas as atividades, foi maravilhoso”. Segundo a atriz Micheli Sierra, houve um resgate do Festival de Inverno e apoio a cultura local.

Já o músico e presidente do Conselho Municipal de Cultura, Carlos Hajime Katayama, as atividades artísticas como teatro, dança, artes plásticas e música, voltadas para o público infantil, foram de extrema importância para a formação dos pequenos e trouxe as famílias para viver a praça.

“A iniciativa de uma programação local e para as crianças mostra um olhar sensível e muito importante para a família”, concluiu, parabenizando o poder público.