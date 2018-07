DA REDAÇÃO



Começou nesta segunda-feira (09) a 12ª Edição do Liquida Centro. A Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá (ACC) é uma das apoiadoras e parceiras do evento, que visa liquidar estoques de produtos com até 70% de desconto.

As lojas de calçados, confecções, móveis, eletrodomésticos e brinquedos do centro da Capital estão preparadas para receber os consumidores.

Além dos preços baixos, a campanha conta com a participação dos parceiros com diversas atividades. No calçadão da Galdino Pimentel, a Associação Comercial de Cuiabá está com uma tenda, das 8h às 18h, oferecendo a Consulta Cidadão, onde as pessoas podem verificar, gratuitamente, se o nome está incluído na lista de inadimplentes da Boa Vista SCPC.

"No local também é possível conhecer os serviços oferecidos pela Associação Comercial de Cuiabá, como orientação financeira e jurídica, cadastro positivo, certificação digital, soluções empresariais, cursos e palestras que disponibilizamos aos associados. Nossa equipe está à disposição para atender os cidadãos e empresários, além de esclarecer eventuais dúvidas", destacou o presidente da entidade, Jonas Alves.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio de Tecidos, Confecções e Armarinhos (Sincotec/MT), Roberto Peron, responsável pela organização do evento, além de superdescontos, foi preparado um ambiente com estrutura para toda a família, como espaço Kids e estacionamento rotativo, inaugurado recentemente pela prefeitura municipal. O policiamento também foi reforçado na região.

O Liquida Centro segue até o próximo sábado (14.07). O horário de funcionamento das lojas será de segunda a sexta, das 8h às 20h e no sábado, das 8h às 18h.