DA REDAÇÃO



O curso de graduação em Gastronomia do Univag - Centro Universitário de Várzea Grande promove, nos dias 12, 13 e 14 de julho, os eventos Aula Show e Minichef, com renomados chefs regionais. Os eventos são gratuitos e serão realizados no Goiabeiras Shopping, em Cuiabá.

Na oficina Minichef as crianças irão montar de forma criativa bolos de pote. A aula será ministrada pela coordenadora do curso de Gastronomia do Univag, professora Dra. Adriene Paiva. Serão disponibilizadas 25 vagas por dia e podem participar crianças entre 06 e 12 anos. Nos três dias as oficinas acontecem a partir das 16h30.

Além do contato com o alimento, a criança irá aprender, de forma lúdica, questões sobre higiene e trabalho em equipe, além de aguçar o interesse pela arte de cozinhar. "A oficina proporcionará ao participante a experiência em preparar a própria refeição, conhecer os alimentos e despertar a autonomia e a autoestima", ressaltou Adriene.

Para a Aula Show serão disponibilizadas 60 vagas por dia, com duração de 1h30. No dia 12, o tema da aula será Regional Contemporânea, ministrada pelos Chefs Fernando Mack, Diego Alves e Carlos Melo, a partir das 19h. Dia 13, o tema abordado será Gastronomia Internacional, com os Chefs Bruno Kimura e Jacqueline Cardil, também às 19h. Já no dia 14, a Chef Márcia Mesquita comanda a aula com o tema Cake Design, às 14h.

A Aula Show é uma apresentação em que o chef expõe o modo de preparo de um prato e os alunos que assistem podem tirar suas dúvidas e realizar a degustação no final. "Os chefs vão preparar e montar o prato principal e interagir com os participantes, contando um pouco sobre a história daquele prato, ingredientes e modo de preparo", disse a professora.

As inscrições para a Aula Show e Minichef são feitas no site do Univag. Outras informações podem ser obtidas através do telefone: 3688-6220.