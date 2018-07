O caso aconteceu na última sexta-feira (6), no Bairro CPA 4, em Cuiabá

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um novo vídeo divulgado nesta terça-feira (10) mostra, em um ângulo diferente, o momento em que o advogado Dyego Nunes da Silva Souza atropela dois homens em Cuiabá, na última sexta-feira (6).

O caso aconteceu no Bairro CPA 4, por volta 18h30. O advogado conduzia um Fiesta Sedan.

Pelas novas imagens é possível ver com uma proximidade maior quando o pintor Matiniano Cabral, de 54 anos, é atingido pelo carro de Dyego.

O vídeo mostra ainda que o pedestre estava ajudando outro condutor a manobrar um veículo. Ele estava de costas quando foi atropelado e arremessado próximo a uma van.

Martiano foi socorrido ainda consciente com três fraturas pelo corpo.

O novo vídeo não mostra o primeiro atropelamento, que ocorrera um pouco antes. Esta pessoa sofreu apenas escoriações leves e não precisou ser socorrida.

Em seguida o motorista foge em alta velocidade e sem prestar socorro às vítimas.

Investigação

Um boletim de ocorrência foi registrado pelas vítimas do atropelamento.

Esta ocorrência levou os policiais até a casa do advogado, onde haveria uma confusão que terminaria na prisão de Dyego e de seu advogado e amigo Luciano Nascimento.

Os policiais alegam que foram à residência do advogado, no Bairro Morada da Serra, e lá encontraram o veículo envolvido no acidente.

“Um homem identificado como Luciano, se identificando como advogado, mas sem apresentar identificação para tal, tentou impedir a execução do ato legal alegando não se tratar de flagrante delito”, diz trecho do boletim de ocorrência elaborado pelos policiais.

Também conforme os policiais, Luciano teria soltado um cachorro pitbull, que avançou em direção aos agentes. Tal fato teria motivado a intervenção de homens da Gerência de Operações Especiais (GOE) – que já haviam sido avisados do caso via Ciosp.

Os policiais prenderam Dyego por conta do atropelamento. “Durante a prisão foi solicitada a chave do veículo para uma senhora que se identificou como Creuza Nunes da Silva, a qual informou ter repassado a chave para o suposto advogado Luciano, sendo então solicitado a ele que entregasse a chave, porém, tendo ele se recusado, obstruindo o trabalho policial, lhe foi dado voz de prisão que foi realizado pelos componentes da equipe GOE”, acrescenta o B.O.

Veja o vídeo:

Leia mais sobre o assunto:

Vídeo mostra momento em que advogado atropela pedestres

Advogados são detidos após atropelamento e OAB protesta; veja