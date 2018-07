O corpo do jovem Leonardo Silva da Costa (detalhe) foi encontrado boiando no Rio Jauru

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Homens dos Bombeiros encontraram nesta terça-feira (10) o corpo do jovem Leonardo Silva da Costa, de 19 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (7), no Rio Jauru, em Porto Espiridião (322 km de Cuiabá).

De acordo com informações preliminares, Leonardo estaria bebendo com amigos quando decidiu atravessar o rio. Ele acabou se afogando e desapareceu na água.

Os amigos ainda tentaram encontrá-lo por algumas horas, no entanto sem sucesso. Em seguida, eles acionaram o Corpo de Bombeiros.

As buscas pelo jovem começaram ainda no sábado, mas foram encerradas ao anoitecer e retomadas no domingo cedo.

O corpo de Leonardo foi encontrado por volta das 7h de hoje, boiando no rio. O caso ainda deve ser investigado pela Polícia Civil de Cáceres, cidade vizinha.