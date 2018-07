CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

Entre os itens apreendidos em uma central do jogo do bicho desarticulada em Cuiabá nesta terça-feira (10), policiais da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) encontraram anotações com nomes do filho e da ex-mulher do ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro.

Na ação policial ainda foram apreendidos envelopes, papeis e cheques, anotações com os nomes do filho de Arcanjo, João Arcanjo Ribeiro Filho, e da ex-mulher dele, Silvia Chirata Arcanjo Ribeiro.

Na ação, a Polícia Civil deteve quatro homens e 50 máquinas usadas nas apostas.

Em depoimento, um dos homens detidos afirmou que as máquinas apreendidas pertenciam a um homem que trabalhava para empresa Colibri. A marca Colibri, que pertencia a Arcanjo, ficou conhecida nos anos 90 com o jogo do bicho.

Alair Ribeiro/MidiaNews Delegado: "É muito cedo para constatar qualquer coisa. Existe muito folclore por trás disso, a gente ainda está investigando"

No entanto, de acordo com o delegado da GCCO, Luiz Henrique Damasceno, as investigações ainda estão em curso e é cedo para relacionar o jogo com a família Arcanjo Ribeiro.

“É muito cedo para constatar qualquer coisa. Existe muito folclore por trás disso. A gente ainda está investigando. Precisa passar mais na análise”, disse ao MidiaNews.

A legislação trata a exploração de jogos de azar, no caso o jogo do bicho, como contravenção penal. Conforme o delegado, esse é um crime de menor potencial ofensivo e por isso levará as provas colhidas ao Ministério Publico Estadual e ao Judiciário .

“Como a pena é muito pequena, nós encaminhamos para a Justiça e Ministério Público tomarem ciência, e depois veremos quem chamamos para ser ouvidos”, disse o delegado.

A apreensão

Uma equipe da GCCO recebeu uma denúncia de que havia um lugar onde estava sendo feita a clonagem de cartões de crédito. No entanto, os policiais descobriram que se tratava de um ponto de jogo do bicho.

Após atender a ocorrência, os policiais foram até um estacionamento na Rua Barão de Melgaço, onde encontraram diversos materiais de anotações, cheques de diversos bancos, e mais de R$ 900 em notas.

Entre o material apreendido, também havia duas cópias do livro "O Maravilhoso Mundo dos Sonhos", que trata da interpretação de sonhos.

Ao todo foram quatro homens presos e 50 máquinas usadas nas apostas apreendidas no local da denúncia.