Uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) foi inaugurada nesta última sexta-feira (06) pela Prefeitura Municipal e a Águas de Campo Verde. Construída em um local de aproximadamente 134 mil metros quadrados, afastada da área urbana, a ETE atuará com as melhores tecnologias voltadas para o tratamento de esgoto, em conformidade com os padrões exigidos pela legislação ambiental. A obra leva o nome do manancial que receberá os efluentes tratados, o Rio das Mortes.

A cerimônia para oficializar a inauguração do primeiro módulo da ETE aconteceu com a presença do vice-prefeito Milton Garbugio, que representou o prefeito Fábio Schroeter, secretários municipais, vereadores, moradores, colaboradores da Águas de Campo Verde e a imprensa.

O evento também contou com a participação dos alunos e professores da Escola Estadual Ledy Anita Brescancin, que realizaram uma visita guiada à Estação de Tratamento de Esgoto. Durante a visita, eles receberam informações sobre a utilização adequada da rede de esgoto, que proporciona uma melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente.

“Ficamos muito felizes em entregar esta obra para a população. Elevar o índice de saneamento em Campo Verde e garantir mais saúde para todos também é o nosso compromisso. Esta é uma obra que foi planejada priorizando a eficiência e a flexibilidade operacional, com equipamentos modernos que contribuirão ainda mais para o crescimento e desenvolvimento sustentável da cidade. Mais do que uma grande obra, a Estação de Tratamento de Esgoto é um verdadeiro compromisso com as futuras gerações e um legado para o município”, comemorou o gerente de operações da Águas de Campo Verde, Bruno Abreu.

Em seu discurso, o vice-prefeito Milton Garbugio, reforçou que o sistema de coleta e tratamento de esgoto é um benefício importante para a saúde pública, elevando os Índices de Desenvolvimento Humano (IDH).

“Campo Verde completou 30 anos e estamos orgulhosos em viabilizar este projeto, pensando no futuro e crescimento do município. Investir em saneamento é promover saúde e outras melhorias que impactam no desenvolvimento da cidade. Agradecemos a parceria da concessionária com a Prefeitura, pois o tratamento adequado dos esgotos é um ganho para a população e o meio ambiente”.

O vereador Francisco Silvio Pereira Cruz (Silvio Eventos), representando a Câmara Municipal, destacou o avanço que a obra representa para o município. “Este é um momento histórico para Campo Verde. É uma obra muito importante para todos, acredito que vai resolver a questão do esgoto na cidade, promovendo mais qualidade de vida para a população e de forma sustentável. A Câmara agradece esse trabalho realizado pela concessionária”.

Na etapa final, a ETE deve estar operando com capacidade de 90 l/s, de acordo com o crescimento da cidade. O pacote de investimentos também abrange a implantação de linhas de recalque, coletores tronco, estação elevatória, além da ampliação de mais de 80 mil metros de redes coletora de esgoto, obras que já foram executadas.

Serão atendidos mais de 30 mil moradores dos bairros Campo Real I e II, Centro, Cidade Alta I e II, São Miguel, Belvedere, Bom Clima, Bela Vista, Jardim Campo Verde I e II, Conjunto Habitacional Eckert, Recanto dos Pássaros, Jardim América e Santa Rosa.

Para mais informações sobre os trabalhos, projetos e ações desenvolvidas pela Águas de Campo Verde, acesse www.aguasdecampoverde.com.br