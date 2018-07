Flagrante foi feio pelas câmeras de segurança da Rota do Oeste

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um vídeo do circuito de monitoramento da Rota do Oeste, instalado dentro da cabine do pedágio de Sorriso, na BR-163, flagrou o momento em que uma carreta desgovernada quase atropela dois motociclistas.

O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (10), quando dois ocupantes da moto pararam em uma das cabines para pagar o pedágio.

Pelas imagens é possível ver que, enquanto o condutor está tirando a carteira do bolso, rapidamente ele nota a carreta vindo em alta velocidade. Em seguida, ele se joga para dentro da cabine.

Já o outro ocupante da moto se joga no chão para não ser atropelado.

Apesar do susto, a assessoria da Rota do Oeste informou que ninguém saiu ferido e que a carreta teve uma pane elétrica e acabou ficando sem freio.

De acordo com a empresa, cerca de 40% dos atendimentos em rodovias dizem resepeito a pane elétrica.

No primeiro semestre de 2018, foram feitos 22 mil atendimentos relacionados a panes mecânicas.

Veja o vídeo:

Alerta aos motoristas

A empresa ainda aproveitou para ressaltar que situações como esta podem ser evitadas, se forem feitas as manutenções básicas nos veículos.

O gerente de operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, alerta aos motoristas sobre a necessidade de verificar esses itens de segurança dos veículos para evitar transtornos e acidentes durante as viagens.

“O cuidado deve ser constante e rotineiro, especialmente entre os motoristas profissionais. A perda do freio, como ocorreu na tarde desta terça-feira, poderia ter resultado em uma tragédia e vitimado pessoas que trafegam pela rodovia”.

Além da manutenção, Ferreira chama a atenção para a velocidade desenvolvida pelos motoristas em locais de intenso fluxo de pessoas e veículos, como trevos, travessias urbanas, obras e nas praças de pedágio, onde o limite máximo permitido é de 40km/h.

“São locais movimentados, com veículos e pessoas compartilhando os espaços, e por isso a velocidade deve ser reduzida. É uma questão de segurança para todos. É preciso ter consciência de que a rodovia concessionada conta com muitas pessoas trabalhando em segmentos diversos, como atendimento ao cliente, obras, atividades de conservação, entre outras atividades”.

(Com informações da assessoria de imprensa)