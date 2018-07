DA REDAÇÃO



Em dois anos de existência, o projeto de educação ambiental Teoria Verde já realizou 62 ações de limpeza em diferentes lugares.

Os voluntários recolhem lixo em ruas, praças e avenidas, e também em margens de rios, parques, cachoeiras e baías no Pantanal.

Entre os objetos encontrados, os voluntários já acharam uma geladeira, máquina de cartão de crédito e até uma tornozeleira eletrônica.

O objeto, que monitora presos em regime semi-aberto em Mato Grosso, foi encontrado em novembro de 2017, na Orla do Porto.

De acordo com a instituição, o objetivo das ações é alertar e sensibilizar as pessoas sobre o lixo descartado em lugares incorretos, e os impactos no cotidiano e no meio ambiente.

Confira cinco objetos curiosos que já foram encontrados pelos voluntários.