DA REDAÇÃO



Já estão abertas as inscrições para a segunda edição do Concurso Delícias da Alimentação Escolar Cuiabana. Realizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Diretoria Administrativa e de Patrimônio e Coordenadoria de Nutrição Escolar (CNE) da Secretaria Municipal de Educação, o concurso elege, premia e divulga as melhores receitas culinárias elaboradas pelos Técnicos em Nutrição Escolar (TNE) da rede municipal de Educação.

Este ano, o concurso traz uma novidade, além de premiar as melhores receitas do cardápio da alimentação escolar, a unidade educacional a qual o TNE vencedor está vinculado, também será premiada.

“O concurso é realizado para motivar os TNEs da rede na promoção de uma alimentação saudável e saborosa para os escolares de suas unidades e incentivar toda a equipe, gestores e profissionais, a buscar um serviço de alimentação com mais qualidade para nossas crianças”, explicou a coordenadora de Nutrição Escolar, Ana Domingas da Silva.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 24 de agosto. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição, constante no edital do concurso, o formulário da receita (nome, ingredientes e suas quantidades, descrição do modo e tempo de preparo) e demais requisitos, e encaminhar as informações à CNE pelo e-mail, gastronomia@sme.cuiaba.mt.gov.br ou por meio físico, (pelos supervisores de visita e entrega. Tanto o edital como seus anexos estão disponiveis no site da Prefeitura de Cuiabá.

O concurso terá duas etapas, na primeira de caráter eliminatório serão escolhidas duas (2) receitas por regional, totalizando oito (8) receitas classificadas para a etapa final onde acontecerá a degustação, realizada por um corpo de jurados formado por gastrônomos e nutricionistas.

Serão premiados os três primeiros colocados e a unidade escolar ao qual está vinculado o TNE vencedor (1º lugar) do concurso.

Entre os critérios observados na definição dos vencedores do concurso estão a inclusão de alimentos saudáveis (alimentos in natura ou minimamente processados conforme legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar), originalidade e criatividade e o uso de ingredientes regionais como banana da terra, caju, peixes, farinha de mandioca, abóbora, mamão verde e outros, descritos no anexo 5 do Edital.

“O concurso é uma chance das TNEs participarem mais ativamente da elaboração do cardápio escolar, já que a receita vencedora será incluída no mesmo, conforme o regulamento. As três melhores receitas escolhidas pelos jurados serão premiadas e a Unidade Educacional vinculada ao TNE vencedor também receberá premiação. Todos os inscritos no concurso receberão certificado de participação e brindes”, ressaltou a coordenadora.

Para mais informações, confira o Edital do 2º Concurso Delícias da Alimentação Escolar Cuiabana anexo na matéria.

Etapas do concurso

Inscrições - até 24 de agosto

Divulgação do resultado da Etapa Eliminatória - 03 de setembro

Etapa final - 11 de novembro