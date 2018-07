DA ASSESSORIA



A introdução alimentar em bebês é uma das fases mais desafiadoras da vida familiar. O momento, que é de adaptação ao “novo”, promove uma rotina nutricional para a criança e molda o seu comportamento alimentar do futuro – por este motivo, a etapa é considerada tão importante por especialistas.

A partir do sexto mês, já se torna possível a experimentação de alguns alimentos na vida do neném. Tendo em vista que, antes disso, a Organização Mundial de Saúde (OMS) defende a exclusividade do leite materno. Normalmente mais abertos aos gostos adocicados, os bebês costumam ter mais facilidade com papinhas de fruta, por exemplo.

Conforme explica a diretora do Complexo Educandário Jardim das Goiabeiras, a psicopedagoga Ivete Barros, o berçário e a escolinha desempenham um papel importante no processo de introdução alimentar por se utilizarem de recursos lúdicos em prol de facilitar esse processo de aprendizagem.

É difícil convencer um filho de que as verduras são saudáveis se o pai ou a mãe não colocam a salada no prato

“No ambiente escolar, a introdução à educação alimentar acontece quando os professores estimulam as crianças pelas cores e sabores – e esse exercício traz muitos benefícios futuros. São ensinamentos que ficam para a vida”, ressalta.

Ivete complementa que é durante o período que vai dos seis meses aos três anos que a criança constrói suas preferências gustativas. Logo, recomenda-se que os pais tenham em mente a regra dos 15. Ou seja, ofereçam de 12 a 15 vezes o mesmo alimento para que o bebê aprenda a gostar.

"A ideia é que, desta forma, as novas gerações sejam condicionadas a uma alimentação equilibrada do ponto de vista nutricional. É normal você dar uma fruta e ele cuspir. O erro é assumir a derrota e deixar a fruta de lado. Jogar os alimentos para fora com a língua é ele imitando o movimento de sucção. E, mesmo quando ele não quer comer de modo algum, dá pra tentar mais uma vez. Apresente o alimento de outra forma, se preciso", pondera.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL VS. EXEMPLO

A psicopedagoga salienta que se uma criança não for exposta, durante a infância, a uma rotina alimentar com excesso de sal e açúcar, a tendência é que ela não consuma descomedidamente tais ingredientes no futuro. Inclusive, durante os primeiros anos de vida, boa parte dos nutricionistas defende a substituição do sal por temperos como cebolinha, salsinha e hortelã.

“É claro que a criança vai querer comer o chocolate ou desejar qualquer outro industrializado. Mas, se há a correta orientação em casa, o brigadeiro será sinônimo de exceção e não se tornará regra”, comenta Ivete.

No entanto, ela explica que um dos pontos fundamentais da introdução e educação alimentar é o exemplo. Para a psicopedagoga, os pais e a família desempenham um dos mais importantes papeis, já que ensinam por meio dos próprios hábitos.

"É difícil convencer um filho de que as verduras são saudáveis se o pai ou a mãe não colocam a salada no prato. Uma criança também não assimilará que um suco de laranja é insubstituível caso a família consuma refrigerante aos litros. O exemplo é a melhor forma de levar conhecimento às crianças. Se os pais almejam uma boa alimentação para os filhos, é necessário que eles se alimentem bem. Essa regra vale para tudo, já que a tendência é que o filho assimile e reproduza o comportamento dos pais”, conclui.

EDUCANDÁRIO

Além de ofertar o Sistema Maxi de Ensino, o Complexo Educandário Jardim das Goiabeiras também apresenta em sua estrutura espaços como berçário completo; salas climatizadas; campinho de futebol; pista de educação de trânsito; casa de boneca; refeitório e sala para filmes/descanso.

A escola conta com uma equipe de pedagogos especialistas em Educação Infantil, psicóloga, nutricionista, enfermeira, bióloga, auxiliares – bem como professores de língua inglesa, de balé, de artes e de música.

O Educandário Jardim das Goiabeiras Baby, atende alunos de quatro meses a dois anos, fica ao lado da unidade matriz, que atende as crianças de dois a cinco anos, localizado na rua Coronel Barros, 288, bairro Goiabeiras, em Cuiabá.

Mais informações pelo telefone (65) 99976-9516.