Depois de 33 tentativas, 14 instrutores diferentes e 25 anos de aulas, Christian Whiteley-Mason conseguiu passar no exame para obter a carteira de motorista.

O britânico gastou 10 mil libras (mais de R$ 50 mil) para fazer 85 aulas para treinar para os exames. O primeiro teste foi feito em 1992. "Você é um acidente esperando para acontecer", zombava o marido de Christian, Darren.

Após 32 reprovações, o concorrente decidiu dar uma pausa e ficou quase 15 anos sem fazer novos exames. "Estava ficando entediado".

Mas o homem refez as contas e viu que gastava muito com táxi para ir trabalhar. Depois disso, trocou o instrutor e voltou às aulas.

"Brincava que devia existir um Deus, porque eu rezava todas as noites pedindo para que não fosse o mesmo examinador que continuasse a me reprovar", disse Christian ao tabloide inglês Mirror, que revelou a façanha após o homem ser aprovado no ano passado.

Fonte https://www.otempo.com.br/interessa/depois-de-33-tentativas-e-25-anos-de-aulas-homem-consegue-tirar-cnh-1.1999051