DAFFINY DELGADO

DA REDAÇÃO

Um adolescente de 17 anos morreu após se desequilibrar de uma motocicleta na manhã desta quinta-feira (12), no Bairro Rota do Sol, em Sorriso (a 420 km de Cuiabá).

O acidente ocorreu por volta das 6h30, quando ele seguia para o trabalho, na Avenida Blumenau, e se desequilibrou no momento em que arrumava o retrovisor do veículo.

Com isso, ele perdeu a direção da moto e caiu na pista. O impacto foi tão forte que o rapaz desmaiou.

O Corpo de Bombeiros enviou uma ambulância que encaminhou o menor até o Hospital Regional. Durante o resgate, os militares chegaram a realizar massagem cardíaca no adolescente.

No hospital, os médicos continuaram os procedimentos de reanimação por mais uma hora, sem sucesso. As causas do acidente serão apuradas pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

De acordo com familiares, a motocicleta pertence ao irmão da vítima. As causas do acidente estão sendo apuradas.