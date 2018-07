DA REDAÇÃO



Para aprimorar o serviço prestado aos usuários do transporte público de Cuiabá, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), solicita aos passageiros que façam a recarga dos cartões transporte com antecedência, evitando assim possíveis transtornos.

Segundo o Diretor de Transporte, Nicolau Budib, essa atitude faz com que dê celeridade ao atendimento aos que dependem dos coletivos diariamente, evitando atrasos no itinerário. “As linhas são programadas de acordo com a demanda local e algumas têm frequência de oito a dez minutos. Temos percebido a demora na hora do embarque e esse atraso, conforme relatos dos nossos agentes em campo e reclamações de quem usa o transporte, isso seria pelo fato de muitos usuários esperarem o veículo chegar para efetuar a recarga, o que afera no tempo das viagens,comprometendo a qualidade do serviço público prestado aos passageiro”, afirma.

“Cinco a dez minutos que se perde em uma linha de ônibus no horário de pico, acaba gerando o que chamamos de efeito ‘sanfona’, onde aquele veículo atrasa, juntando com o outro que vem logo atrás dessa linha e criando um hiato entre elas, comprometendo toda a programação”, explica Nicolau Budib, salientando que com a recarga antecipada, otimiza-se em até 50% o tempo de embarque.

O Secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, orienta os usuários a ficarem atentos aos cartões transporte, já que existem várias formas de recarga. “Há várias maneiras e locais que o passageiro pode fazer a recarga e é interessante que o faça com antecedência, evitando assim a formação de filas e longas esperas, considerando que o veículo deverá permanecer parado durante este processo”, orienta o Secretário.

“Fiz o uso do transporte coletivo, juntamente com o Diretor de Transporte, e percebemos que o número de passageiros que deixam para fazer a recarga de última hora é grande. Recebemos inclusive reclamações de pessoas que estavam dentro do ônibus, falando que isso é recorrente”, conta Antenor Figueiredo.

“Sabemos das deficiências existentes e procuramos sempre melhorar a forma de atendermos nossos munícipes. Essa gestão tem buscado alternativas para que o usuário encontre um pouco de comodidade durante o trajeto e pedimos a colaboração de todos, diminuindo assim o tempo de viagem”, completa o Secretário Antenor Figueiredo.

Cartão Transporte

Para a emissão da 1ª via do cartão Tem Integração, é necessário apresentar: Documento original com foto, CPF ou Certidão de Nascimento (para menores de 18 anos) e comprovante de endereço atualizado. A 1ª via não tem custo. Em caso de perda ou roubo do cartão, é necessário apresentar o documento original com foto e CPF. É cobrado taxa de reimpressão do cartão. A recarga pode ser feita através dos promotores de vendas, MTU Fácil (cabines de recarga), Recarga Agora (aplicativo de recarga), MTU Matriz, MTU Móvel, Site MTU, pontos credenciados (comércio varejista) e Supermercados Comper.