DA REDAÇÃO



Com o objetivo de oferecer um ambiente mais aconchegante para clientes e estrutura para os médicos, o Hospital São Mateus inaugurou no dia 27 de junho o Centro Médico II que fica na rua lateral a direita da sede.

O local foi planejado nos mínimos detalhes para oferecer um espaço acolhedor e humanizado para os clientes, com 16 consultórios divididos em 3 espaços: Primavera, Verão e Outono.

Entre as inovações desse novo centro está a brinquedoteca que fica no andar dos consultórios pediátricos e 2 postos sendo um para agendamento de exames de imagens Ex: de raio X, ultrasom, ressonância e tomografia pelo Cadim e ainda do laboratório Exame para coleta. Uma facilidade e comodidade para os clientes no mesmo local.

Segundo o Dr. Idvaldo Messias Pereira, Presidente do Hospital São Mateus, a proposta é ampliar cada vez mais a estrutura hospitalar, para oferecer mais atendimento e assistências com novos leitos de internação e de UTI, salas de cirurgia e Pronto-Atendimento.

MAIS ESTRUTURA HOSPITALAR PARA A SOCIEDADE MATO-GROSSENS

Com a carência de leitos no país, o Hospital São Mateus tem focado a necessidade de ampliar sua estrutura Em 2015, foi inaugurado o centro médico I na lateral esquerda do hospital que hoje possui 24 consultórios.

Assim abriram espaço para a construção da UTI Coronariana que hoje é umas da referência em saúde em Mato Grosso. Em 2017 foi inaugurado também o centro de Oncologia do hospital São Mateus.

“Nosso foco é oferecer o que há de melhor em saúde com atendimento humanizado para quem precisa do atendimento hospitalar e em breve teremos mais novidades, visto que continuaremos trabalhando no sentido de expandir nossos serviços para a sociedade”, finaliza Idvaldo.