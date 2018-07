ISABELA MERCURI

DO OLHAR DIRETO

Depois de passar pela Praça Alencastro e pelo Misc, o projeto ‘Piano Gente’ chega à Praça da Mandioca nesta sexta-feira (13), a partir das 18h, em comemoração ao Dia Mundial do Rock. A apresentação tem participação da Banda Power Rock Trio e convidados.

“O projeto já realizou três apresentações nas praças públicas e agora é a hora da tradicional Praça da Mandioca receber a magia do piano, em um ambiente ar livre.

Ele chega à praça, para conhecimento, apreciação e aproximação do público com o instrumento. O que queremos é desmistificar o piano e criar novos apreciadores da sua sonoridade. E para isso, o brilhante pianista Dario Shener vem trazendo um repertório eclético em suas apresentações, dando oportunidade para outros músicos se apresentarem. O que esperamos é que, futuramente, tenhamos formado um público apreciador. Nesta apresentação, a coletânea vai celebrar o rock, estilo musical muito apreciado pelos jovens. Portanto, toda vez que alguém ouvir falar em piano, vai lembrar-se do Piano Gente”, enfatizou o secretário Francisco Vuolo.



O ‘Piano Gente’ foi idealizado pelo publicitário e pianista Dario Scherner, em parceria com a secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, com o intuito de colocar o lúdico musical do piano para usufruto da população, e democratizar a música e o som do instrumento em pontos chaves da cidade.



Nesta edição especial, voltada ao rock, o projeto trará músicas diferentes. “O Centro Histórico faz parte da minha vida. Desde que me tornei pianista sempre quis trazer o piano para praça. E estou muito feliz com a oportunidade que o prefeito Emanuel Pinheiro nos deu para ocuparmos os espaços públicos, ao ar livre, e contar com a participação dos mais diferentes públicos”, agradeceu Dario.



Serviço



Projeto Piano Gente – Edição Dia Mundial do Rock

Onde: Praça Conde de Azambuja – Praça da Mandioca

Quando: sexta-feira – 13 de Julho

Horário: a partir das 18h