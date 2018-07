CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

A programação cultural deste final de semana está recheada de atrações. O Dia Mundial do Rock, nesta sexta-feira (13), será comemorado em vários pontos da Capital.

As bandas de sucesso nos anos 80, Plebe Rude e Biquini Cavadão, e mais 16 grupos regionais participam de um evento na Orla do Porto.

Já as duplas Matheus & Kauan, Bruno & Marrone e Chitãozinho & Xororó são as atrações sertenejas dos próximos dias.

Ainda haverá baladas, exposições e os filmes "Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas" e "Arranha-Céu: Coragem Sem Limite" que estrearam nesta semana nos cinemas.

Confira a programação

Show

Reprodução As duplas sertanejas Bruno & Marrone e Chitãozinho & Xororó se apresentam neste sábado (14)

Matheus & Kauan

Na sexta-feira (13) a dupla sertaneja Matheus & Kauan vem a Cuiabá para o evento Violada Especial.

A dupla promete agitar a Musiva com os hits "Nessa Horas", "De Sol a Sol", "Decidi Aí", "A Rosa e o Beija-Flor" e "Ao Vivo e a Cores", que gravaram com Anitta.

O evento começa às 23h.

Os ingressos custam de R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira).

Mais informações no site da Casa de Festas.

Bruno & Marrone e Chitãozinho & Xororó

O show "Clássico", com as duplas Bruno & Marrone e Chitãozinho & Xororó, será realizado na Musiva neste sábado (14).

A casa abre às 21h30.

Os ingressos custam R$ 170 (meia) e R$ 340 (inteira)

Mais informações no site da Casa de Festas.

Dia Mundial do Rock

Reprodução Banda Plebe Rude se apresenta neste sábado (14) na Orla do Porto

O cantor Egypcio, do Tihuana, e as representativas bandas dos anos 80 Plebe Rude e Biquíni Cavadão vêm a Cuiabá comemorar o Dia Mundial do Rock, a partir desta sexta-feira (13).

O evento é dividido em três dias e ainda conta com 16 bandas locais.

Na sexta-feira (13) as atrações serão: Lopes, Tocandira, Coronella, Red Eyes, Heróis de Brinquedos, Machete Bomb e o cantor Egypcio.

No sábado (14), será a vez de Whisky on The Rocks, Os Ultrasecretos, Velhos Medos, Macaco Bong, Senhor Infame, Camila e os Fora da Lei e a banda nacional Plebe Rude.

No domingo (15) o evento começa com as bandas cuiabanas Mutare, Lord Crossroads, Queen Tribute Brazil, Imitáveis e finaliza com Biquini Cavadão.

O ingresso é 1 litro de leite longa-vida, por cada dia. Toda arrecadação será direcionada a entidades filantrópicas.

Além das atrações musicais, o espaço reservado ao festival terá ainda a praça de alimentação Rock Gourmet, feira solidária – à base de trocas – e de comercialização de produtos.

Mais informações na fanpage da festa.

Evento

Festa das Nações

No sábado (14), a Orla do Porto recebe a Festa das Nações. A Feira Gastronomica conta com pratos típicos de oito países, entre eles Argentina, México, Itália e Portugal. A comida típica mato-grossense não é esquecida e será representada pela ventrecha frita e mojica de pintado.

O evento começa às 19h30 e segue até às 23h30.

A entrada custa R$ 80. Crianças de 11 a 14 anos pagam R$ 40. O ingresso é gratuito para menores de 10 anos.

Na entrada do evento será entregue prato e talher para degustar as iguarias.

Mais informações no site da Casa de Festas.

Heaven Main Party

No sábado (14), a Festa Heaven Mains Party é realizada no Espaço Adriano Guedes, que fica Rua Alísios, 14, no Bairro Bom Clima, em Cuiabá.

A festa será animada pelo DJ da cena LGBT Charles Pittes. Ainda agitam as picapes DJ Karol Figueiredo, André Martin, Enrry Senna e Laurize.

A festa tem início às 22h.

Os ingressos custam de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Mais informações no site da Casa de Festas.

Piano Gente

Reprodução O pianista Dario Scherner leva os hits mais populares e clássicos do rock’n roll à Praça da Mandioca

Nesta sexta-feira (13), na Praça da Mandioca, Centro Histórico de Cuiabá, o projeto "Piano Gente" comemora o Dia Mundial do Rock.

Nesta edição, o pianista Dario Scherner trará os hits mais populares e clássicos do rock’n roll, com uma roupagem hipnotizante e revigorada. A apresentação tem participação da Banda Power Rock Trio e convidados a partir das 18h.

A entrada é franca.

Trouble Night

Neste sábado (14), a comunidade haitiana traz a festa “Trouble Night”, com a presença do DJ internacional Trouble Boy. A festa ainda será animada pelos DJs James, Damenn, Calo Mix, Star Magic e a Rapper Azul.

O evento ocorre na Casa Rio, que fica na Avenida Beira Rio, Bairro Porto.

Mais informações na fanpage da festa.

Teatro

Emerson Ceará

Neste sábado (14), o humorista Emerson Ceará se apresenta no show “A Esmo”, no Cine Teatro de Cuiabá.

A peça começa às 19h. Os ingressos custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

O Cine Teatro fica na Avenida Getúlio Vargas, Centro de Cuiabá.

Mais informações no site Ingressos MT.

III Mostra de Cenas da MT Escola de Teatro

Divulgação O humorista Emerson Ceará se apresenta no show “A Esmo” neste sábado (14), no Cine Teatro

Durante todo fim de semana, com entrada gratuita, o terceiro módulo dos aprendizes da MT Escola de Teatro trará em suas performances o que há de mais desviante no corpo humano.

De sexta-feira a domingo (13 a 15) serão três espetáculos, apresentados no Cine Teatro, com as sessões com início sempre às 19h e término às 20h30.

A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes das sessões.

Mais informações no site do Cine Teatro.

Espetáculo de Palhaços

Os palhaços Estrela e Mocorongo apresentam neste sábado (14), às 18h, o espetáculo “No Ritmo do Amor”.

A apresentação terá a participação especial da pequena palhaça Muchacha.

A apresentação tem início às 18h, na Escola de Palhaços, localizada no térreo do Goiabeiras Shopping.

A entrada custa R$ 10.

Exposição

“Silenciosas Explosões”

A força, delicadeza e sensualidade do movimento da dança são a inspiração da exposição “Silenciosas Explosões”.

A exposição fotográfica segue até o domingo (15) no Goiabeiras Shopping.

A exposição do fotógrafo Rafael Monteiro traz seu olhar para a dança contemporânea, do ventre, de salão e também para o stiletto e ballet, apresentadas em fotografias preto e branco.

“Xperience” – Ciência e Diversão

Reprodução A exposição “Xperience – Ciência e Diversão” ocorre no Goiabeiras Shopping

A exposição “Xperience – Ciência e Diversão”, inédita em Cuiabá, traz um conjunto de aparelhos interativos que une conhecimento e diversão para toda a família.

Dentre as atrações está o gerador de Van de Graaff. Quem tocar na esfera da máquina eletrostática ficará com os cabelos arrepiados devido a eletricidade. Há ainda a Máquina de Wimshurst para os entusiastas da ciência que querem criar seus próprios raios.

A exposição conta com outros instrumentos e pode ser conferida na Praça Central do Goiabeiras Shopping até o dia 29 de julho.

A entrada é gratuita e a mostra poderá ser visitada de segunda a sábado, das 14h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h.

Tereza de Benguela

A exposição “De Benguela, de Cuiabá, do Mundo, Terezas”, homenageia Tereza de Benguela e outras mulheres afro-latina-americanas e caribenhas.

A mostra homenageia o “Dia da Mulher Afro-Latina-Americana e Caribenha”, que foi criado em 25 de julho de 1992, durante o I Encontro de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-caribenhas, em Santo Domingos, República Dominicana, como marco internacional da luta e da resistência da mulher negra. No Brasil, o marco também homenageia Tereza de Benguela, que foi uma importante líder quilombola no século XVIII.

A exposição vai até o dia 25 de julho, no Museu da Imagem e do Som (Misc), que fica na Rua Voluntários da Pátria, 79, Centro Histórico de Cuiabá.

Sesc Arsenal

"Lobo a Espreita"

Este fim de semana, sempre às 18h30 e às 20h30, acontece a mostra de cinema "O Lobo à Espreita", uma homenagem ao centenário do cineasta Ingmar Bergman. Nela serão exibidos nove filmes dirigidos pelo diretor sueco.

Bergman influenciou mais do que foi influenciado. Seu estilo é inconfundível e marcante: diálogos densos, câmera que penetra rostos e os revelam, em especial os das mulheres.

As atrizes foram suas grandes estrelas, e para elas dedicou personagens extremamente sensíveis e eloquentes.

Na sexta-feira (13), o público poderá assistir a "Sonata de Outono", de 1978, e ainda o longa-metragem "Na Presença de um Palhaço", de 1997.

No sábado (14), será exibido o longa "A Hora do Lobo", lançado em 1968, e depois, o clássico "Morangos Silvestres", de 1957.

No domingo (15), haverá apenas a exibição do longa "O Sétimo Selo".

Todos os filmes são indicados para maiores de 16 anos.

Sessão Pipoca

A “Sessão Pipoca”, do Sesc Arsenal, exibe, todos os fins de semana, às 17h30, filmes para o público infanto-juvenil, a fim de despertar a paixão pelo cinema.

No sábado (14) será exibido o filme “Asterix e o Domínio dos Deuses”.

O imperador romano Júlio César sempre quis derrotar os invencíveis gauleses, até que um dia ele resolve mudar de estratégia. Ao invés de atacá-los, passa a oferecer os prazeres da civilização aos gauleses.

Desta forma, Júlio César ordena a construção do Domínio dos Deuses ao redor da vila gaulesa, de forma a impressioná-los. Só que a dupla Asterix e Obelix não está nem um pouco disposta a cooperar com os planos de César.

No domingo (15) será exibido o drama "Uma Viagem Extraordinária".

Aos 12 anos de idade, T.S. Spivet é um garoto superdotado, apaixonado por cartografia. Quando ganha um prêmio científico prestigioso, o garoto decide abandonar sua família em Montana para atravessar sozinhos os Estados Unidos até chegar a Washington. O único problema é que o júri não sabe que o vencedor do grandioso prêmio ainda é uma criança.

Balada

Divulgação Banda Heróis de Brinquedo é uma das atrações do Malcom Pub no fim de semana

Geronimo West Music

Nesta sábado (14) o Geronimo West Music comemora os 15 anos da casa com atrações especiais. As duplas Bruno & Vinicius, Dannylo & Rafael, Denner & Rhuan, Léo & Sanuel e o grupo Toma Aí são algumas das atrações da noite.

Para a comemoração ser ainda mais especial, a noite será toda open bar.

O evento terá início às 23h.

O ingresso custa entre R$ 50 e R$ 70.

Mais informações pelos telefones 3322-6919, 98151-0474 ou no site do Gerônimo.

Malcom Pub

Neste sábado (14), o Malcom Pub celebra o Dia Mundial do Rock com diversos nomes locais. As bandas Heróis de Brinquedo, Coronela, Lopes e a banda Rota Vinil animam a galera.

O ingresso custa R$ 10.

Mais informações na página da casa no Facebook.

Calle Music Hall

Na sexta-feira (13) tem a festa “Paradinha” com muito funk e reggaeton com os DJs David Leme e Everton Detona tocando a noite toda.

Neste sábado (14), tem mais um Funk da Calle. A festa traz as melhores do funk à noite também com os DJs David Leme e Everton Detona.

Os eventos começam às 23h.

Os ingressos custam R$ 20.

Queen Club

Nova sensação da noite cuiabana, a boate Queen Club apresenta neste sábado (14) a festa “Topless, Tô Passada!”.

A festa tem como principal atração a cantora, famosa no programa de TV Ídolos, Nise Palhares. A noite ainda será animada por Laila Dutra, Marcinha Tequileira, e a stripper Evellyn Lorem.

A entrada custa R$ 20, e R$ 25 após as 1h da manhã.

Mais informações pelos telefones 9 9975-4411 e 9 9340-3259.

Cinema

Dois filmes estreiam nos cinemas de Cuiabá e Várzea Grande nesta quinta-feira (12).

Além dos outros que já estão em cartaz, o público pode conferir as seguintes estreias: "Hotel Transilvânia 3" e "Arranha-Céu: Coragem Sem Limite".

"Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas"

Divulgação Em exibição nos cinemas, "Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas" é uma das opções para o público infantil

Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Drácula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

O filme é recomendado para todas as idades.

"Arranha-Céu: Coragem Sem Limite"

Responsável pela segurança de arranha-céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Ford (Dwayne Johnson), é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas. Cabe ao agente então achar os culpados pelo incêndio, salvar sua família que está presa dentro do prédio e limpar seu nome.

O filme não é recomendado para menores de 14 anos.

Os filmes estão em exibição no Cinépolis, do Três Américas; no Cine Araújo, do Pantanal; no Cinemark, do Goiabeiras; e no Cineflix, do Várzea Grande Shopping.

*O MidiaNews não se responsabiliza por alterações sem aviso prévio nos horários, valores ou grade de programação dos eventos.