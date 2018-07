CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O engenheiro Bruno Brunini, 26 anos, está internado em estado grave desde a madrugada de quinta-feira (12), após cair da carroceria de uma caminhonete, na Praça Popular.

Com a queda, Brunini sofreu um traumatismo craniano e precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Rita, em Várzea Grande.

De acordo com informações da Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran), o caso ocorreu quando o jovem comemorava o aniversário de um amigo.

Segundo a Deletran, o jovem teria atingido a cabeça violentamente no chão e foi encaminhado para o Pronto Socorro da Capital. No entanto, os detalhes e motivos do acidente estão sendo investigados pela Polícia Civil.

Ao MidiaNews, o pai de Bruno, o empresário Romulo Brunini, explicou que o jovem estava em outro local e parou na Praça Popular por alguns minutos. "Aí aconteceu o fato que ninguém soube explicar, mas que não passou de uma brincadeira", disse.

"Ele sofreu um traumatismo craniano gravíssimo. Se ele sobreviver uns dois ou três dias, ele vai passar dessa", afirma.

Por meio das redes sociais, ele comunicou o caso e pediu que as pessoas orem pela recuperação do filho. “É com muita tristeza que peço a todos os meus amigos para fazerem uma vigília de oração, em prol da vida do meu filho Bruno Brunini, que está entre a vida é a morte em uma UTI, que seja feita a vontade de Deus, que ele permita a sua recuperação, amém”, disse o pai.

A irmã, Marianna Brunini, também pediu orações para o jovem. “Peço a todos que façam orações pelo meu irmão, da forma que puderem e onde puderem. Ele é tudo pra mim!”, afirma.