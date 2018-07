DA REDAÇÃO



Com um estilo irreverente que passeia livremente pelo pop e vai do rock melódico até o brega popular. Assim é a banda Heróis de Brinquedo. Com fortes influências dos anos 70 e 80, tem como integrantes quatro amigos: Mardem Tozzi no vocal, Ricardo Chains no baixo e os guitarristas Anderson Lima e Elder Decanti. O batera geralmente faz um rodízio nos shows.

Com dois discos de músicas autorais, o primeiro lançado em 2003 com título homônimo à banda, e outro em 2010, denominado Sons Urbanos, a Heróis de Brinquedo nasceu em 2001 com uma proposta de unir essa musicalidade dos anos 80, sem deixar de temperar o repertório com um pop-rock que não tem medo de rótulos.

"Cada integrante da banda gosta de um som com essas referências mais antigas e é essa mistura que faz o repertório da Heróis ser o que é. No início dos anos 2000 existia um certo preconceito na própria cena underground a respeito desse estilo, mas desde quando começamos, definimos que seria assim", explica o baixista Ricardo Chains. Entre as releituras no repertório da banda, versões rock n' roll dos clássicos "Porque Brigamos" de Diana e "Nova York" de Chrystian e Ralf.

Nos anos 80, surgiu uma grande diversidade de variações do rock, como o Hard Rock, que mesclava baladas românticas e músicas que expressavam a rebeldia dos jovens da época, se popularizando com bandas e artistas como Bon Jovi, Van Hallen, Guns n'Roses, AC/DC e por aí vai.

"Além das músicas autorais, gostamos de fazer releituras de músicas colocando o nosso estilo em covers dessas canções que fazem parte daquilo que nos inspira", conta o baixista.

Sobre a cena rock n' roll em Mato Grosso, Chains destaca que esse público tem se evidenciado. "Temos hoje mais locais e oportunidades de tocar do que tínhamos há 15 anos. Isso mostra que o público que curte rock não só vem crescendo em Mato Grosso, como também o mercado vem percebendo isso e abrindo espaço para esse estilo musical."

A Banda Heróis de Brinquedo é uma entre as várias que irão tocar no Festival de Música e Churrasco Gourmet, Showrrasco, que acontece em Cuiabá no dia 04 de agosto. Serão 8 horas de rock e open food de churrasco com carnes nobres e cortes especiais.

"Tocar no Showrrasco vai ser muito bacana, tem tudo a ver com a gente. Música de qualidade, carne e cerveja. Além disso, será uma oportunidade de tocar ao lado de bandas fantásticas que admiramos como Cachorro Grande com aquele rock vintage e o Lobão que, com certeza é uma das nossas referências de som", disse Chains.

O Showrrasco

Rock, cerveja e churrasco. Assim será o Festival Showrrasco em Cuiabá. Serão 8 horas de muito rock e os convidados prometem embalar o público com um som requintado, ao mesmo tempo ácido e peculiar que só o rock da velha guarda tem. O veterano Lobão e os Eremitas da Montanha se preparam para um show incrível com grandes sucessos da carreira do artista, além de releituras dos anos 80.

Outra lenda do rock nacional marcará presença: a banda Cachorro Grande que lançou este ano o álbum intitulado “Clássicos”, celebrando os 18 anos de carreira dos gaúchos. Já entre as atrações locais, Fábrica, Imitáveis e Heróis de Brinquedo. Para quem é fã de Janis Joplin, o Showrrasco contará com a melhor cover da América Latina da cantora: Xandra Joplin.

E o que a cerveja e o churrasco têm a ver com isso? Tudo. O festival que acontecerá dia 04 de agosto na Musiva, terá a presença dos melhores chefes churrasqueiros da região oferecendo ao público, carnes e cortes selecionados, aguçando o paladar dos roqueiros.

Serviço

Showrrasco ocorre no sábado, 04 de agosto de 2018.

Local: MUSIVA

Horário: 14h às 22 h.