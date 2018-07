As vítimas registraram um boletim na Polícia Militar. Uma mulher, que é suspeita que vender as passagens, deu um prazo de três dias para devolver o dinheiro recebido para negociar a viagem.

A viagem, que deveria ser realizada neste sábado (14), foi cancelada porque, segundo a suspeita que vendeu as passagens, houve desistência dos integrantes do grupo. Eles ficariam por seis dias na região.

De acordo com uma das vítimas, Isolina Carvalho Cizaurre, de 63 anos, o pacote da viagem de ida e volta foi negociado no mês de fevereiro deste ano. Ela explicou que estavam incluídos no pagamento a hospedagem do hotel e o café da manhã