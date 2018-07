DA REDAÇÃO



A Ponte Professor Benedito Figueiredo, que fica na Avenida Engenheiro Quidauguro, ligando os bairros Coophema e Praeirinho, será desbloqueada neste sábado (14). A partir das 6h, o trânsito estará liberado no local. A travessia havia sido bloqueada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) no último dia 03 de julho, para serviço de reestruturação da estrutura.

Conforme o diretor de Trânsito, Michell Diniz, desta vez a liberação inclui veículos de carga pesada. “Foram constatados alguns problemas estruturais na ponte, onde a Prefeitura optou por colocar uma chapa de aço como forma paliativa, para que ao menos veículos leves tivessem o trajeto como opção, ficando os mais pesados impossibilitados de passar no local. Com a conclusão da obra, estes últimos passam a também ter acesso à Benedito Figueiredo”, afirma Michell Diniz.

A empresa solicitou o trancamento no período de até 15 dias para a retirada da placa de aço, colocada pela secretaria como medida para amenizar os impactos gerados pela interdição da ponte nas Avenidas Fernando Corrêa da Costa e Beira Rio.

“O bloqueio da Benedito Figueiredo afeta o trânsito das Avenidas Fernando Corrêa e Beira Rio e optamos pela intervenção durante o período de férias escolares para gerar o menor transtorno possível no trânsito. Agora os motoristas poderão novamente ter acesso ao seu destino, usando a ponte”, afirma o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo.

A Ponte Benedito de Figueiredo já havia sido interditada totalmente pelo município em fevereiro e em dezembro do ano passado, sendo esta última, a terceira interdição. Nas ocasiões, a Defesa Civil constatou a existência de um processo de desbarrancamento em uma das suas cabeceiras.

“A prefeitura pensa primeiramente na segurança dos munícipes. Foi necessário um pouco de paciência e compreensão por parte dos moradores e condutores que fazem uso do acesso, mas neste sábado a ponte será entregue”, conclui o Secretário.

A obra está em fase de finalização da pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) e a Secretaria de Mobilidade Urbana, em parceria com o Governo do Estado, fará a sinalização da via nesta sexta-feira (13). Agentes de trânsito estarão no local para orientar e dar fluidez ao trânsito durante a liberação.

Obra

O trabalho de reconstrução da cabeceira da ponte foi reiniciado em janeiro pela, empresa Conenge Construção Civil LTDA., vencedora do processo licitatório de caráter emergencial realizado pela Secretaria. A empresa tem até 90 dias para a conclusão, ao custo de R$ 514,4 mil.

A construção da ponte foi idealizada para a Copa do Mundo de 2014 e teve orçamento final de R$ 5,83 milhões. O objetivo da obra, que liga as avenidas Beira Rio e Quindauguro Fonesca, é desafogar o trânsito na Avenida Fernando Corrêa, uma das principais de Cuiabá.