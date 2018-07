DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá realiza neste sábado (14) mais uma edição do programa Mutirão da Limpeza. Somente neste ano, já foram atendidos mais de 30 bairros em diferentes pontos da Capital, a ação de zeladoria contempla desta vez o bairro Canjica, situado na região Leste.

O programa oferece à população a prestação de diversos serviços que proporcionam melhoria na aparência do local e na qualidade de vida dos moradores.

Os trabalhos serão iniciados às 7h e finalizados às 11h. Durante esse período, cerca de 250 operadores de limpeza urbana atuam na comunidade executando a limpeza das ruas, pintura de meio-fio, podas de árvores, roçagem, manutenção na iluminação pública e também reforço na coleta de lixo.

Outro importante serviço prestado é o já conhecido “Cata-treco”. Por meio desta atividade, os moradores têm a oportunidade de fazer o descarte de materiais inservíveis, de maneira segura e dentro da lei. Essa medida é fundamental para evitar que objetos sem mais utilidade, como sofás, geladeiras, fogões, dentre outros, sejam descartados em espaços inapropriados.

Considerado o carro-chefe da Secretaria de Serviços Urbanos, no quesito limpeza, o Mutirão é também uma importante ferramenta que a gestão do Município tem empregado no combate a bolsões de lixo e preservação do meio ambiente. A cada edição, a ação resulta na retirada de toneladas de lixo, dando um novo visual às áreas utilizadas irregularmente para o descarte de resíduos.

Nesta edição, os moradores também contarão com as atividades do “Ecobus”. Com uma programação voltada para a cidadania e educação ambiental, oferecida por meio de profissionais da Prefeitura de Cuiabá, os moradores serão contemplados com palestras educativas e um passeio no Parque Tia Nair.

Serviço:

Assunto: Realização do programa "Mutirão da Limpeza"

Local: Bairro Canjica

Horário: 7h às 11h

Data: 14 de julho, sábado