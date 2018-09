DA REDAÇÃO



O Sine Municipal, da Prefeitura de Cuiabá, oferece 43 chances esta semana para atuar em Cuiabá. A maior parte das vagas é para pessoas com deficiência. No total, são disponibilizadas 37 oportunidades para funcionário com essa especificidade. Os salários são na faixa de R$ 1,1 mil, além de outros benefícios.

Entre as oportunidades oferecidas para as pessoas com deficiência (PCD), a maior quantidade delas é para o posto de vigilante. São 22 vagas, com salários de R$ 1.153,65, além de benefícios. Para esta chance, é necessário que o candidato tenha ensino médio completo.

Para o público em geral, há vagas para arquiteto de edificações, auxiliar de mecânico de autos, operador de retro-escavadeira, repositor de mercadorias e vendedor pracista.

Para concorrer a uma das vagas disponíveis, os interessados devem ir até os postos de atendimento do Sine Municipal. São eles: Sine Coxipó, na Rodovia Palmiro Paes de Barros, no bairro Vista Alegre, e no Shopping Popular, no bairro Dom Aquino.