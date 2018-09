DA REDAÇÃO



Como parte da campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, o deputado Adalto de Freitas (Patriota) convidou, durante sessão plenária nesta segunda-feira (10), a população para participar de uma roda de conversa sobre o tema "Saúde mental e prevenção do suicídio". O evento será realizado na Assembleia Legislativa no dia 18 de setembro, às 8h30 da manhã.

“É cada vez mais urgente debater, divulgar os trabalhos e espaços onde é possível falar e tratar das dores e dificuldades emocionais que são inerentes a qualquer ser humano, pois somente falando e ajudando é que será possível diminuir o índice de mortalidade por suicídio”, destacou Adalto de Freitas.

Na roda de conversa participarão palestrantes do Centro de Valorização da Vida (CVV), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), faculdades, Conselho Estadual de Psicologia, Conselho Estadual de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo e estudantes de universidades públicas e particulares do estado.

Setembro Amarelo

A campanha Setembro Amarelo é realizada desde 2014 em todo o mundo e tem o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. O mês foi escolhido porque, internacionalmente, o dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

A cada 45 minutos é registrado um suicídio no Brasil. Os dados mundiais indicam que ocorre uma tentativa a cada três segundos e um suicídio a cada 40 segundos. No total, chega-se a 1 milhão de suicídios no mundo. Provocar o fim da própria vida está entre as principais causas das mortes entre jovens, de 15 a 29 anos, e também de crianças e adolescentes. Um alerta, também, é para a alta taxa de suicídio entre idosos.

Pelos dados da Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. É também a sétima causa de morte de crianças entre 10 e 14 anos de idade.

“Convidamos a comunidade médica, a comunidade acadêmica, as autoridades e profissionais que atuam em áreas ligadas ao tema, bem como a população em geral para conversarmos sobre essa doença que exige das autoridades atenção e apoio, em especial no fortalecimento das discussões sobre o ato e a quebra dos tabus em todas as esferas sociais, incluindo profissionais de saúde e a sociedade em geral, familiares e amigos, que tem papel fundamental no acolhimento e na prevenção do problema”, finalizou.