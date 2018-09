CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

A Polícia Judiciária Civil tenta identificar os suspeitos de terem assassinado o empresário Carlos da Cruz Olmeido, de 36 anos, durante um roubo na tarde desta segunda-feira (10).

O empresário morreu após reagir ao assalto a sua casa, no Bairro Jardim Kennedy, em Cuiabá.

O delegado Eduardo Rizzoto, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), disse que imagens de comércios e de residências do entorno da casa estão sendo colhidas para auxiliar nas investigações.

“Nós colhemos imagens de alguns locais ontem à noite. As do comércio, por já estarem fechados, só conseguimos pegar hoje pela manhã. À tarde que vamos conseguir analisar para ver se identificamos alguém”, disse o delegado ao MidiaNews.

Imagens das câmeras de seguranças de comércios do Bairro Jardim Tropical também estão sendo colhidas. Isso porque, após matar o empresário, os bandidos fugiram com o carro da vítima, um Toyota Etios, e o abandonaram no bairro.

Cerca de quatro testemunhas do caso, como a mulher da vítima Jaqueline Almeida, já foram ouvida.

Latrocínio

Conforme a Polícia Militar, o empresário e a esposa foram abordados por dois homens quando saíam de casa por volta das 16h, no Bairro Jardim Kennedy, em Cuiabá.

Sob a mira de uma arma, foram obrigados a retornar para dentro do imóvel.

Já na residência, as vítimas foram amarradas e presas em um cômodo. Os criminosos, então, começaram a vasculhar os cômodos, pegando objetos de valor.

O empresário conseguiu se libertar e entrou em luta com um dos assaltantes, mas foi baleado com dois tiros na cabeça e morreu na hora.

Em seguida, a Polícia Militar fez ronda na região em busca dos criminosos, mas ninguém foi preso até o momento.

Leia mais sobre o assunto:

Empresário reage a roubo e é morto com tiro na cabeça em Cuiabá