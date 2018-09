Vítimas foram resgatadas pela concessionária Rota do Oeste

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Cinco pessoas ficaram feridas na manhã desta terça-feira (11), após um grave acidente na BR-163, em Sorriso (420 km de Cuiabá), entre três carretas e um carro Voyage.

Segundo informações da Concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 5h30, no km 717.

Testemunhas relataram que o Voyage tentou fazer uma ultrapassagem em uma curva quando colidiu lateralmente com uma carreta.

Em seguida, outras duas carretas não conseguiram frear e bateram uma na traseira da outra, provocando um engavetamento na rodovia.

De acordo com a empresa, as cinco vítimas feridas estavam no carro. Elas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Regional da cidade.

O estado de saúde de todas as vítimas é considerado moderado. Já os três condutores das carretas saíram ilesos.

O tráfego na região ficou lento e funcionando no sistema “Pare e Siga” até a retirada dos veículos da pista.