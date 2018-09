BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

O empresário Moisés Rodrigues, de 36 anos, foi atacado por uma sucuri durante uma pescaria no último sábado (8), em Juara (690 km de Cuiabá).

Moisés contou que estava na fazenda de um amigo quando resolveu ir para a represa pescar, no final da tarde.

Ele e mais um colega amarravam o barco em um pedaço de madeira quando foram surpreendidos pelo ataque da cobra.

“Eu fui colocar a minha mão no buraco para passar a corda e a cobra pulou em mim”, relembrou.

Segundo a vítima, a sucuri tem pouco mais de três metros e abocanhou o seu rosto, cravando as presas entre o nariz e a boca.

“Foi um sufoco muito grande. O pior foi a pancada, porque ela veio muito rápido, mas depois eu fiquei bem calmo para poder lidar com a situação”, explicou o empresário.

Moisés disse que percebeu quando o animal tentava enrolar em seu corpo. Ele, então, agarrou no pescoço da cobra e a puxou, enquanto seu amigo agarrou a sucuri pelo outro extremo do corpo.

Ao puxar a cobra, as presas rasgaram parte do rosto do empresário. Ele foi até o Hospital Municipal, onde recebeu três pontos na face.

A cobra, por sua vez, foi levada até um córrego e solta pelos homens.