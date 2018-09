DA REDAÇÃO



Após efetuar a matrícula de mais de 700 pessoas, a Prefeitura de Cuiabá inicia, nesta quarta-feira (12), as aulas dos cursos do projeto “Qualifica Cuiabá – 300 anos”, nas 14 unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

O projeto, lançado na segunda quinzena do mês de agosto, tem o objetivo de trabalhar a educação profissionalizante nas comunidades mais carentes, levando inclusão social e gerando profissionais qualificados para o mercado de trabalho. A partir disso, o Município pretende auxiliar na ampliação da geração de emprego e renda das famílias.

O plano de qualificação, desenvolvido em conjunto com o Serviço de Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/MT), é fruto do trabalho de inclusão promovido pela primeira–dama Márcia Pinheiro que, à frente das ações assistenciais de Cuiabá, vem articulando grandes parcerias, auxiliando na transformação da Capital.

“É muito gratificante trabalharmos para os menos favorecidos e saber que uma pequena atitude nossa pode mudar a vida de muitas pessoas. Essa luta por melhorias para a Capital é o cumprimento do Plano de Governo desta gestão, que sempre trouxe como bandeira a dignificação dos serviços prestados à população, por meio da inclusão social e de uma administração, em que todos tenham voz. Estamos devolvendo ao cidadão a confiança que depositou em nós. Vamos continuar trabalhando, buscando diminuir a taxa de desemprego e gerando novos canais de renda. Esse é o objetivo desse projeto, assim como de todos os demais: atender as necessidades da nossa gente”, declara Márcia.

Coordenado pela Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, os cursos disponibilizados pelo projeto abrangem áreas de alimento, construção civil, vestuário, informática e gestão. Das 1.100 vagas, os polos já efetivaram 773 matrículas.

“Ainda temos vagas abertas para alguns cursos. Os interessados, devidamente inscritos no sistema CadÚnico, podem procurar uma das unidades que possuem estas vagas, para efetivar sua matrícula, nos próximos dias. O intuito é de até o início do mês de outubro alcançarmos o preenchimento de todas as vagas, atendendo as quatro regiões da Capital”, explica o secretário de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho.

Alguns dos cursos, como confeccionador de bolsas, auxiliar de produção e jardineiro e paisagista, terão início em 19 de setembro e 3 de outubro, conforme o cronograma anexo abaixo. Os cursos têm duração de dois meses, de acordo com a data de início das aulas, com previsão de certificação para dezembro deste ano. Todo material para o desenvolvimento da qualificação é fornecido pelo Senai. “A expectativa é ampliarmos as vagas e alcançarmos, até os 300 anos de Cuiabá, 3 mil pessoas”, conclui o secretário.