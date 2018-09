DA REDAÇÃO



Umas das atividades que será desenvolvida no Setembro Amarelo em Cuiabá é o Curso para novos voluntários do CVV.

Para se tornar voluntário do CVV não é preciso ter qualquer tipo específico de formação. O serviço não substitui o atendimento psicológico ou médico.

Basta ter pelo menos 18 anos de idade, vontade de ouvir pessoas anonimamente e sem julgamentos ou conselhos, e tempo para cumprir os plantões semanais de quatro horas. O curso é gratuito e sem necessidade de inscrição prévia. No dia, leve um documento de identidade com foto.

O assunto que já foi um tabu muito maior, ainda enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais, oferta e busca por ajuda, justamente pelos preconceitos e falta de informação. O ano de 2017 foi um marco nacional nesse quesito com a ocorrência de alguns fatores que colaboraram a população como um todo a dar mais atenção ao tema e procurar informações.

Neste ano, o CVV, uma das entidades mobilizadoras do Setembro Amarelo no Brasil, programou diversas atividades em todas as cidades nas quais possui um de seus 90 postos de atendimento. Alguns exemplos são caminhadas, palestras, balões amarelos, pontos turísticos e edifícios públicos iluminados, distribuição de folhetos e atendimentos em locais públicos.

Os 32 suicídios que ocorrem diariamente no país, média de 1 morte a cada 45 minutos, é algo que pode ser reduzido. “Perceber que a pressão interna está muito elevada, que o copo está para transbordar e, nesse momento ou antes disso, pedir e aceitar ajuda é muito eficiente. Conversar com alguém, seja conhecido ou desconhecido, de forma acolhedora e sem críticas já ajudaria essa pessoa a superar aquele momento”.

O voluntário do CVV complementa que muitas vezes as pessoas precisam de acompanhamento médico e/ou psicológico, mas que o serviço do CVV atua em situações de crises como complemento a esse tratamento.

Não é preciso estar ligado ao CVV ou a outra instituição para se mobilizar. Empresas podem fazer ações internas, distribuir materiais informativos disponíveis no site do Setembro Amarelo e promover palestras. Órgãos públicos podem iluminar de amarelo fachadas de prédios, promover atividades, falar sobre prevenção nas unidades de saúde e escolas. E cada pessoa pode se mobilizar usando uma fita amarela ou vestindo amarelo, levantando o tema em seus grupos e buscando informações confiáveis sobre o assunto.

Serviço:

Início: 12 de setembro das 19 às 22h.

Local: CVV - Cuiabá - Rua Comandante Costa, 296, Centro.

Inscrições: cuiaba@cvv.org.br