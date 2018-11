CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O estudante Erico Metzer não foge ao estereótipo dos adolescentes de sua idade: gosta de diversão, filmes games, namoro... Mas há algo que o diferencia. Aos 14 anos, já lançou três livros.

As obras são voltadas para crianças e adolescentes, como ele, que procuram saber mais sobre finanças.

O terceiro livro, lançado neste mês, se chama “Smart Sonho”. Trata de empreendedorismo e finanças. Com linguagem fácil e dicas simples, o objetivo de Erico é influenciar outros adolescentes a conquistarem seus sonhos por meio da educação financeira.

“Para mim, parecia normal gostar de finanças e saber sobre empreendedorismo, mas vi que não é muito. Vários jovens não conseguem planejar muito bem os seus gastos. Depois que percebi que isso não é normal, eu queria inspirar mais jovens e compartilhar mais a minha história”, diz.

Lislaine dos Anjos/MidiaNews A mãe de Érico, Eliane Metzner, que auxiliou o adolescente na produção do livro

Insaciável por conhecimento, Erico conta que o livro partiu de novos aprendizados e experiências que teve com o empreendedorismo.

“Finanças e empreendedorismo não são um bicho de sete cabeças. Eu sempre dou um exemplo do cubo mágico. Quando você não conhece, acha impossível montar um cubo mágico. Mas se você pesquisar, vai descobrir que são passos simples que irão conseguir resolvê-lo”, conta Erico que garante montar um cubo em menos de um minuto.

Os passos para conquistar os sonhos são simples, explica. O primeiro deles é analisar os seus hábitos e vida.

“O primeiro passo é observar os seus hábitos. Quantas vezes você vai ao cinema? Com o que você gasta? Quanto de dinheiro você consegue receber? Quanto você poderia receber se fizesse algumas coisas? Saber aquilo que você quer”, afirma.

A segunda coisa é o planejamento. Conforme Erico, se for um objetivo muito grande, a pessoa precisa de um esforço maior.

Três dicas para começar

O adolescente dá três dicas fundamentais para se conquistar o sonho de consumo.

“O primeiro e principal dele é a técnica Smart, que são siglas: eSpecífico, Mensurável, Atingível, Relevante e o Tempo, que é uma planilha de planejamento que você usa para alcançar seus objetivos”, conta.

Erico dá o exemplo de um smartfhone, muito desejado por adolescentes. É preciso estabelecer qual modelo, preço, como conquistará esse dinheiro e quanto tempo demorará para adquiri-lo.

Lislaine dos Anjos/MidiaNews Erico: Mesmo guardando dinheiro, não pode deixar de se divertir

A segunda grande dica é dividir o dinheiro em montantes, técnica que ele chama de “estratégia dos potes”.

A técnica é simples: 10% vai para reservas futuras, de 50% a 70% para a realização do sonho atual, e de 40% a 20% para as despesas com lazer.

“No ‘pote dos sonhos’, guardo a maioria do dinheiro, que é R$ 50, R$ 60 ou R$ 70, dependendo de quão grande for meu sonho – para o celular, o tablete, o intercâmbio. E no ‘pote do agora’, você vai usar para o cinema, o picolé... Porque não pode deixar também de se divertir”, explica.

“No ‘pote do agora’, se você coloca R$ 70 no pote dos sonhos, e R$ 10 no futuro, da para você colocar R$ 20 nele. E R$ 20 para cinema e picolé, que é bastante coisa. Tendo em vista que alguns cinemas cobram R$ R$ 4”, conta.

A terceira e última dica do adolescente: não é necessário muito recurso.

“Outra dica é começar com pouco, com sonhos menores, como um celular. E depois, realizar um sonho grande, como por exemplo, um intercâmbio. A minha mãe sempre fala que começar desde pequeno é melhor, porque você erra com pouco, para não errar com muito”.

Educação financeira

Filho de pais que trabalham com economia, Erico afirma que não é “só por isso” que se interessou pela temática.

Aos seis anos teve o seu primeiro contato com as finanças ganhando uma “semanada” – dinheiro dado pelos pais toda semana.

Aos oito traçou seu primeiro objetivo: um celular de R$ 1 mil para jogar e falar com os amigos. “A minha mãe nunca me daria um celular desse preço nesta idade”, revela.

“Eu comecei a planejar, e com isso, em um ano eu tinha quase o dinheiro todo. E aí chegou a pergunta: o que eu poderia fazer para conseguir esse dinheiro para realizar meu sonho? Tava chegando perto do Natal, e do meu aniversário, e eu pensei em pedir o dinheiro para meus avós e tios. Liguei para eles, e sugeri que eles me dessem dinheiro ao invés de presente. Eles viram que era uma coisa que me deixaria muito feliz e aceitaram”, conta.

A mãe Eliane Jaqueline Debesaitis Metzner, 46 anos, é rígida quanto aos gastos do filho. À reportagem, o adolescente contou que o último desejo realizado foi um computador de R$ 3 mil, em cuja compra ele conseguiu o desconto de R$ 200 e pagou sozinho.

“Ele queria que eu pagasse metade, mas eu disse, você não precisa. Ele tinha o dinheiro, ele pagou”, brinca a mãe.

No entanto, quando se trata de grandes conquistas, os pais dão a metade do montante para parabenizá-lo.

“Agora, o meu sonho grande: intercâmbio. Em janeiro vou passar três semanas no Estados Unidos. Ela viu que é para os meus estudos, para meus projetos, e é uma conquista minha, ela resolveu me dar a metade de sonho”, conta.

Eliane auxilia o filho com orientação e na produção dos livros. Orgulhosa, conta que o menino já deu palestras até para adultos.

O livro

"Smart Sonho" é uma edição bilíngue. O livro já foi lançado no Brasil e, em janeiro, Erico reservará um tempo de seu intercâmbio para o lançamento também nos Estados Unidos.

O livro custa R$ 30 e é vendido por meio do endereço eletrônico contato@blogdoerico.com e enviado com frete grátis para todo o Brasil.

Além de "Smart Sonho", Erico já publicou outros dois livros: “Como Conquistar seu Próprio Dinheiro” (2015) e “Din-Din, o Jogo do Dinheiro” (2016).

Além de escritor, Erico também possui um blog em que dá dicas de finanças. Clique aqui para acessar.