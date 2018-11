As regiões vistoriadas foram Rondonópolis, Primavera do Leste, Campo Verde e Jaciara.

A concessionária lembra que furto de energia é crime previsto no código penal, com pena prevista de 1 a 4 anos. A ação coloca em risco a segurança da população, aumentando o risco de incêndios, curtos-circuitos.

Além disso, esse tipo de instalação impacta no registro do consumo e prejudica a qualidade do fornecimento, ocasionando oscilações e até mesmo interrupções com maior frequência.