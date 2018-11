Um dos veículos ficou no meio da pista e o outro parou às margens da rodovia

DA REDAÇÃO



Um homem de 51 anos, identificado como Jonas Couto Cerqueiro, morreu em um acidente ocorrido no sábado (10), na MT-222, em Sinop (501 km de Cuiabá).

A colisão frontal envolveu um veículo Gol prata e um Fiat Uno vermelho. Com o impacto, os dois carros ficaram destruídos.

Ao site Só Notícias, um perito criminal informou que, ao que tudo indica, o condutor do Uno teria invadido a pista contrária, provocando o acidente.

Também conforme informações do portal, chovia no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a colisão.

Equipes da concessionária que administra a BR-163 ajudaram no socorro de outras duas pessoas que ficaram feridas. Elas foram encaminhadas ao Hospital Regional e não há informações sobre o estado de saúde delas.

O corpo de Jonas Couto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e as causas do acidente serão investigadas.