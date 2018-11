DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá entrega, nesta quarta-feira (14), mais uma unidade que passou por obras e reformas de revitalização, o Centro de Convivência para Idosos (CCI) João Guerreiro. A solenidade de entrega será na própria unidade, localizada à Rua 01, S/Nº, bairro Altos do Coxipó, às 9h.

Foram realizados os serviços de pintura, troca de telhado, piso, troca da parte elétrica, portas e janelas e melhorias nos banheiros para ter mais acessibilidade.

Além da melhoria na estrutura, a unidade também recebeu a revitalização na parte de jardinagem, calçadas e meio-fio e a instalação de novos equipamentos para a prática de exercícios e de lazer.

O CCI, que faz parte da rede de atendimento à pessoa idosa da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, composta por mais três unidades, que também passam por reformas, sendo uma já entregue no final do mês de outubro e outras previstas para os próximos meses.

As reformas cumprem com compromisso da gestão atual de valorização da pessoa idosa, por meio da criação de novas políticas públicas e a intensificação de ações integradas pela intersetorialidade, envolvendo várias pastas do município.

“Essas reformas só estão sendo realizadas e entregues à população, graças ao compromisso do prefeito Emanuel Pinheiro e da primeira-dama Márcia Pinheiro em prestar um atendimento de qualidade e excelência às pessoas da melhor idade. Várias parcerias foram firmadas para que essas obras de revitalização sejam feitas nesses Centros de Convivência”, disse o secretário de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho.

“Implantar uma política pública eficiente em todas as esferas tem sido uns dos desafios desta gestão. E temos conseguido, com muita união e perseverança, alcançar bons resultados. E nisso, firmei um compromisso com os idosos e tenho buscado levar a eles o que tem de melhor no mercado, no intuito de facilitar a vida de quem já contribuiu imensamente com nossa Cuiabá”, relembrou o prefeito Emanuel Pinheiro.

As obras das unidades estão divididas por etapas, para não prejudicar a rotina de atividades do grupo de mais de 2 mil idosos assistidos. O Centro de Convivência para Idoso João Guerreiro atende 560 pessoas na faixa etária de 60 anos ou mais de idade.

Nesta primeira etapa, receberam a revitalização, além do CCI João Guerreiro, o CCI Maria Ignês, já entregue. Ao todo, foi destinado para a reforma das duas unidades, o valor de R$ 592.116, oriundos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), acordados entre o MPE e empresas que praticaram crimes contra o meio ambiente.