Nas 188 operações Lei Seca realizadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) de janeiro de 2015 a setembro deste ano, 671 motoristas foram presos, a maioria por dirigir sob influência de álcool.

Nesse período, foram registrados 2.721 autos de infração de trânsito (AIT) por alcoolemia, por dirigir embriagado e também se negar a fazer o teste do bafômetro.

Além da direção sob influência de álcool, outras infrações, como dirigir sem cinto de segurança, somaram 6.209 AITs, nas blitzes realizadas em 16 municípios.

As operações Lei Seca são realizadas em trabalho conjunto da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran), Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTRAN), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e, em alguns municípios, das secretarias municipais de trânsito e/ou mobilidade urbana.

Em relação à fiscalização no trânsito, a Sesp também investiu em equipamentos para garantir a transparência durante as abordagens e produzir provas para os processos criminais de motoristas presos em flagrante.

Através de um termo de cooperação firmado em 2017 com o Poder Judiciário e Ministério Público, foram adquiridas 14 câmeras full HD GoPro.

“Temos trabalhado para intensificar as operações Lei Seca com o objetivo de diminuir as mortes no trânsito e reduzir os acidentes. Isso só foi possível graças à atuação conjunta das forças de segurança para realizar ações para coibir motoristas de dirigirem após beber”, afirma o assessor do Gabinete de Gestão Integrada Estadual (GGI-E), capitão PM Lucas Maciel.