O pentacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, e a cantora Anitta costumam interagir muito nas redes sociais. Neste domingo, o encontro aconteceu outra vez.

Em Interlagos, a brasileira desejou sorte ao inglês. Apesar da proximidade, o piloto negou ter qualquer caso com a carioca.

Em entrevista à Rede Globo, Lewis Hamilton respondeu que eram falsos os boatos sobre um 'affair' entre ele e Anitta.

Sobre o seu estado civil, o britânico declarou que está solteiro no momento. Além disso, o piloto contou que é grande fã da cantora brasileira Ludmilla.

Anitta apareceu no "Esporte Espetacular", logo depois da entrevista de Hamilton.

Ela foi apresentada como "somente amiga" do piloto e está no circuito porque vai cantar o hino nacional, a exemplo do que fez ano passado.

