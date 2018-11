O mutirão de catarata em Mato Grosso, feito durante a Caravana da Transformação do Governo do Estado e que é investigado pelo Ministério Público por suposta fraude e erro médico, foi destaque do programa Fantástico, da Rede Globo, nesse domingo (11).

A reportagem aponta que a empresa vencedora da licitação de R$ 48 milhões para realização do mutirão estaria aumentando o número de procedimentos realizados para receber mais dinheiro do Estado. Além disso, um suposto erro médico também é apurado pela promotoria.

Mutirão de catarata no Mato Grosso é investigado por possível erro médico e fraude

Um mutirão pra operar gente com catarata, 48 milhões de verba do governo. A empresa responsável pelo serviço prestou as contas e aí embaçou tudo, porque a cura muita gente não viu.