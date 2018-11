CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

Um homem – sem identificação revelada – morreu carbonizado após colidir a picape que dirigia em um caminhão na tarde deste domingo (11), em Santo Antônio do Leverger (34 km de Cuiabá).

Conforme a concessionária Rota do Oeste, que administra a via, o motorista da Fiat Strada, com placas de Cuiabá, ficou preso às ferragens do carro, que logo em seguida entrou em chamas.

O motorista da carreta DAF prata, de Várzea Grande, saiu ileso e assinou termo de recusa de atendimento.

O tráfego no local precisou ser desviado para remoção do veículo.

Corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).