Avião pegou fogo logo após a queda; Julio Cezar e Rodrigo de Paula (no detalhe) morreram no local

CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O piloto Julio Cezar Sganzerla, de 34 anos, e o copiloto Rodrigo de Paula Schneider Brandalise, de 30 anos, morreram carbonizados após o avião agrícola em que estavam cair em uma plantação de soja em Querência (a 962 km de Cuiabá), nesse domingo (11).

Conforme informações do boletim de ocorrência, a aeronave pegou fogo logo após a queda. Familiares e amigos das vítimas chegaram a tentar apagar as chamas com extintores e água, sem sucesso.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar no local, os PM avistou a aeronave já completamente tomada pelo fogo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e os enfermeiros do serviço constataram as mortes.

O Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deve iniciar as investigações.

Reprodução PM foi acionada e, ao chegar ao local, já se deparou com o avião em chamas

Ainda não há informações do que poderia ter causado o acidente.

Outro acidente

Este é o segundo acidente aéreo registrado em Mato Grosso apenas neste mês. O primeiro envolveu uma aeronave agrícola modelo Neiva EMB-201, matrícula PT-GSH, que caiu em uma região de floresta no município de Peixoto de Azevedo (a 696 km de Cuiabá), no dia 3 de novembro.

O piloto da aeronave, Maicon Semencio Esteves, de 27 anos, ficou desaparecido por quatro dias e foi encontrado com vida na quarta-feira (7).

Atualmente, o piloto está internado no Hospital e Maternidade 13 de Maio, em Sorriso (a 420km de Cuiabá).