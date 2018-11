JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um acidente entre quatro veículos deixou sete pessoas feridas na noite deste domingo (11) na BR-070, em Cáceres (222 km de Cuiabá).

A colisão envolveu um Gol G4, uma caminhonete Hilux, um Fiat Pálio e um Ônix.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista da caminhonete ficou preso às ferragens.

Ele relatou aos militares que estava em alta velocidade e acabou perdendo o controle da direção e atingido os demais carros à sua frente.

Seis pessoas foram socorridas por três ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas para uma unidade de saúde de Cáceres. O estado de saúde delas não foi informado.

Apesar do relato do motorista da Hilux, as causas do acidente ainda devem ser investigadas.