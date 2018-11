DA REDAÇÃO



A segunda etapa da capacitação em Saúde e Segurança no Trabalho, promovido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública aconteceu nos dias 06 a 08 de novembro, com a participação dos servidores da Gerência Regional da Politec no município.



A capacitação atende o Termo de Acordo firmado entre o Governo do Estado e o Ministério Público de Mato Grosso, referente à necessidade de capacitação dos servidores nesta área específica. Além da Politec, foram capacitados os servidores de outras instituições estaduais de Segurança Pública.



Os encontros foram realizados pela equipe da Gerência de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança, com participação de uma psicóloga, assistente social e militares do Corpo de Bombeiros. A carga horária total foi de 20h e aconteceram no Campus Universitário do Instituto Federal de Mato Grosso.



A primeira etapa das capacitações foi realizada no município de Barra do Garças, com a participação dos servidores da Coordenadoria Regional da Politec, composta pelas Gerências de Criminalística, Medicina Legal e Identificação Técnica.



O próximo município a receber a visita dos profissionais será Sinop, na última semana de novembro e Rondonópolis na primeira semana de dezembro.



"Recebemos instruções dos militares do Corpo de Bombeiros sobre o uso de extintores de incêndio e curso básico de primeiros socorros. A equipe da Sesp nos apresentou a política e as leis que regem a segurança no trabalho, orientações de saúde para diminuir o absenteísmo e de como devem ser feitas as vistorias nos locais de trabalho de forma a auxiliar a equipe de compõe a comissão local de saúde e segurança no trabalho. Foi muito importante para conhecermos todo o suporte técnico e profissional nesta área, com a divulgação realizada pela equipe do comitê", destacou a servidora Macsilene Aperecida Tavares Piovezan.