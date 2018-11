DA REDAÇÃO



Nesta terça-feira (13), 1.509 alunos matriculados nos 1º e 2º anos de 32 unidades escolares da rede pública municipal de Cuiabá participarão da Prova Cuiabá - Alfabetização. Realizada normalmente no segundo semestre, a prova abrange questões de Linguagem e Escrita, conforme habilidades definidas na Matriz Curricular de Referência do Município.

O secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos, falou sobre a avaliação diagnóstica.

“Ao tomar a decisão de elaborar a política de alfabetização da rede municipal de ensino, o prefeito Emanuel Pinheiro dá um passo importante para assegurar o direito à aprendizagem das crianças cuiabanas. A Prova Cuiabá – Alfabetização é um momento importante nesse processo, pois vai nos indicar as potencialidades e os desafios dos professores, e dos alunos. E, esse resultado deve demandar medidas que impactem tanto às gestões das unidades escolares, como a gestão central da Secretaria Municipal de Educação, na busca pela Educação de excelência”, salientou ele.

A Prova Cuiabá-Alfabetização será realizada por uma prestadora de serviço, especializada na área da alfabetização sendo composta de sete questões para os alunos do 1º ano e oito questões para os alunos de 2º ano, com duração de duas horas. Tanto a sua elaboração, quanto aplicação, correção e análise dos dados serão feitas pela contratada.

A diretora de Ensino da SME, Zileide Lucinda dos Santos explicou que a Prova Cuiabá deste ano terá um caráter diagnóstico formativo, não sendo classificatória, mas com o compromisso de indicar as necessidades e potencialidades do processo ensino aprendizagem.

“Com a prova iremos avaliar o nível de alfabetização dos educandos matriculados nos 1º e 2º anos escolares da rede municipal de ensino e com isso, definir medidas para a correção de possíveis distorções. Além disso, a avaliação vai produzir dados que irão contribuir para a formulação da política de alfabetização da rede municipal de ensino além de estabelecer metas pedagógicas e indicar as necessidades de formação continuada para os nossos profissionais. Outro aspecto, é consequentemente, melhorar, ainda mais, os resultados nas avaliações da Prova Brasil - Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do Ministério da Educação”, explicou Zileide Lucinda.

Após a realização da prova, de 19 a 30 de novembro acontecerá a correção e análise dos resultados. No dia 14, será entregue o relatório final e reunião dos técnicos da SME para definição do calendário de formação dos profissionais para o ano de 2019.

