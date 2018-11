DA REDAÇÃO



Além de ser apontada como uma das 100 melhores cidades brasileiras para investir em negócios, outra boa notícia foi divulgada por uma agência de viagens, conhecida como a maior agência de viagens online do país, sobre Cuiabá.

Nessa pesquisa do site Expedia, a capital de Mato Grosso foi relacionada como um dos “15 destinos imperdíveis no Centro-Oeste do Brasil” ocupando a 3ª posição no ranking para visitação.

Há quem diga que os lugares paradisíacos são aqueles que possuem praias e um mar bem azul. Acontece que a Região Centro-Oeste do Brasil, que abriga Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás, está aí para comprovar que é possível conhecer lugares maravilhosos e com paisagens de tirar o fôlego, mesmo estando bem longe do litoral.

Fundada em 1719, a capital de Mato Grosso tem hoje cerca de 607 mil habitantes. A cidade representa o ponto central do continente, e o marco é celebrado por um monumento chamado Centro Geodésico da América do Sul. É um bom início para explorar o município, que conta ainda com seu Centro Histórico, reconhecido como patrimônio nacional pelo IPHAN.

Na Praça Popular você encontrará ainda os bares e restaurantes para relaxar antes de seguir para Chapada dos Guimarães, com suas belas cachoeiras, grutas e rios, ao lado da capital mato-grossense.

A Expedia explica na matéria que, seja do Norte ao Sul ou do Leste ao Oeste, o Brasil é rico em belezas naturais e locais turísticos. É por este motivo que lista os melhores destinos, baseado na experiência dos usuários da Expedia Brasil. “A região retrata como poucas a variedade de atrações do país”, destaca o site, justificando os 15 pontos turísticos listados.

Em Mato Grosso, os municípios de Cáceres e Nobres também foram destacados. Além de agenciar viagens nacionais e internacionais, o site publica matérias sobre turismo, destacando pontos turísticos locais e do mundo todo.

Na reportagem, os outros pontos turísticos do Centro-Oeste eleitos pelas Expedia são: Brasília, Distrito Federal; Goiânia, Goiás; Campo Grande, Mato Grosso do Sul; Caldas Novas, Goiás; Taguatinga, Distrito Federal; Bonito, Mato Grosso do Sul; Águas Claras, Distrito Federal; Anápolis, Goiás; Pirenópolis, Goiás; Alto Paraiso de Goiás, Goiás; Formosa, Goiás e Itumbiara, Goiás.

“Cuiabá é a capital mais antiga da região Centro-Oeste. Notícias como essa nos enchem de orgulho, pois a nossa calorosa cidade merece celebrações à altura. Isso só nos motiva a continuar trabalhando para oferecer um município bom de viver, com qualidade, oportunidade de negócios e agora como mais uma opção de turismo. Parabéns à minha amada Cuiabá, rumo aos 300 Anos”, disse o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro.

https://viajando. expedia.com.br/conheca-os-15- destinos-imperdiveis-no- centro-oeste-do-brasil/