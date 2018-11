CÍNTIA BORGES

O piloto Maicon Semencio Esteves, de 27 anos – encontrado em região de mata em Peixoto de Azevedo (a 696 km de Cuiabá) após quatro dias desaparecido -, apresentou um quadro infeccioso na manhã desta segunda-feira (12).

A informação consta no boletim médico divulgado pelo Hospital e Maternidade 13 de Maio, no Município de Sorriso (a 420km de Cuiabá), onde ele está internado desde a quinta-feira (8).

A aeronave agrícola que Maicon pilotava caiu em uma região de mata no sábado (3). O piloto foi encontrado na quarta-feira (7) e levado para uma unidade em Peixoto de Azevedo (a 696 km de Cuiabá).

"Maicon encontra-se internado na UTI do hospital [...] devido ao quadro de politrauma e queimadura extensa. Apresenta sinais de quadro infeccioso. Mantém com com estabilidade clínica", diz trecho do boletim médico, divulgado ao meio-dia desta segunda.

Conforme o documento, ainda não há previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O médico Júnior Pasin disse que, em razão de o corpo do piloto apresentar 25% de queimaduras de segundo e terceiro graus, o principal temor da equipe médica era o quadro de infecção.

“Toda grande queimadura pode gerar uma infecção. Durante três dias, no meio do mato, ele tem multiplas lesões, contaminadas por insetos. Ele estava próximo a agua contaminada e a pele esteve muito exposta. A nossa grande preocupação é a infecção”, disse o médico.

Além das queimaduras, o piloto apresentou deficiência nas funções renais e desidratação.

“A função renal a gente já viu que está melhorando. O nível de hidratação já está no adequado. Então nosso foco é a infecção. Mas só saberemos no decorrer dos dias”, afirmou o médico.

O caso

Maicon se acidentou com um avião agrícola no dia 3 em uma região de mata em Peixoto de Azevedo. Ele passou quatro dias desaparecido e foi encontrado no dia 7.

O piloto foi transportado em uma maca improvisada e levado em uma caminhonete para o Hospital Regional da cidade.

Maicon pilotava uma aeronave modelo Neiva EMB-201, matrícula PT-GSH.