"Almerinda", no Cine Teatro; DJ Mau Mau e a animação "Homem-Aranha: No Aranhaverso" são algumas das opções na Grande Cuiabá

CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

Ainda em clima de recesso, o fim de semana em Cuiabá está repleto de opções de cultura e lazer.

No Cine Teatro Cuiabá, a dupla humorística Nico & Lau apresenta a peça “Remedeia Com o Que Tem”. O ator André D’Lucca dá vida a socialite Almerinda, também neste fim semana, no local.

Festas nas casas noturnas e duas estreias no cinema também são opções para os cuiabanos neste fim de semana.

Confira programação na íntegra:

Show

B3B

No sábado (12), o projeto B3B, que é a junção de três ícones da musica eletrônica nacional - DJ Renato Cohen, Dj Mau Mau e Anderson Noise - se apresenta na Vozz Club.

O trio, com 30 anos de carreira, apresenta de forma simultânea um set de cinco horas com toda a maestria.

O evento tem início às 23h. A casa fica Rua 24 de Outubro, número 370, no Centro de Cuiabá.

Os ingressos custam R$ 50.

Mais informações na Fanpage do evento no Facebook.

Teatro

Divulgação A dupla Nico & Lau na peça "Remedeia Com o Que Tem"

"Remedeia Com o Que Tem"

A dupla Nico & Lau dá vida ao casal Laurenço e Nicolina na peça "Remedeia Com o Que Tem", neste sábado (25).

Na peça, o casal esta vivendo uma crise conjugal. Depois de tantos anos juntos estão achando que o melhor caminho é a separação

Mas como ainda não separaram e moram na mesma casa, essa situação, lógico, vai gerar algumas confusões e incertezas. Muitas coisas virão à tona. Hilárias histórias e causos vão surgir na máquina de lavar roupas sujas desse “rolacionamento”.

A peça será apresentada às 20h, no Cine Teatro Cuiabá.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Mais informações no site do Cine Teatro.

Stand-up da Almê: Almerinda Show

A socialite Almerinda Lowsbi está grávida e comemorando a chegada da Alice.

O espetáculo será apresentado neste domingo (13) e conta com participações especiais de Sarah Mitch, Viviane Cantarella, Ju Grisólia, Cris Chaves e Antonny.

A peça será apresentada às 20h, no Cine Teatro Cuiabá.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Mais informações no site do Cine Teatro.

A Vila de Pantolux

Divulgação A peça "A Vila de Pantolux" será apresenta nesta sexta-feira (!1), no Cine Teatro

Nesta sexta-feira (11), às 20h, o Grupo Penumbra apresenta a peça "A Vila de Pantolux". O espetáculo animado é apresentado por sombras.

A história se passa em uma vila do interior do Estado, que sente necessidade de cada vez mais consumir energia e até que ponto é possível? Uma mãe, um filho e um amigo são quem conduz nesse enredo.

O ingresso custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Mais informações no site do Cine Teatro.

Balada

Arizona

Nesta sexta-feira (11), o Arizona Bar promove a festa Pagode Open Bar.

O evento será regado a cerveja, uísque, energético, vodca e catuaba gratuitos até às 4h.

No sábado (12), é realizado o evento "Funknejo". A festa funciona do mesmo modo que a do dia seguinte: open bar até às 4h de diversas bebidas.

A organização não divulgou quais serão as atrações do evento.

Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 35.

O Arizona Bar fica na Avenida Beira Rio, número 3929, em Cuiabá.

Mais informações no site da Casa de Festas.

Geronimo West Music

Divulgação A dupla sertaneja Denner & Rhuan se apresenta neste fim de semana no Geronimo

Na sexta-feira (11), no Geronimo West Music, acontece a festa "Sextou de Verão".

O evento, que começa às 23h30, será animado pelas duplas Denner & Rhuan, Caio Prado & Samuel e o DJ Thiago.

Mulheres não pagam a entrada neste dia. A casa ainda não informou o valor dos ingressos para homens.

No sábado (12), acontece a "I Love Catuaba", que conta com open bar de Catuaba até às 2h.

As duplas Sarah & Lívia e Léo & Samuel irão tocar o melhor do sertanejo. O DJ Thiago também se apresenta na noite.

No domingo (13), na casa noturna, é dia da tradicional “Domingueira Open Bar”.

A agitação estará por conta da dupla sertaneja Denner & Rhuan e o cantor Lamartini Sam.

A festa tem aopen bar de Catuaba e cerveja das 20h às 22h. Não foi informado o valor da entrada.

A casa fica na Rua Marechal Floriano Peixoto, 401, Centro.

Mais informações no site do Geronimo.

Bar do Bigode

Nesta sexta-feira (11), o Bar do Bigode, na Praça da Mandioca, no Centro Histórico de Cuiabá, vai "ferver" na batida do funk e reggaeton, com DJ Rener Pancadón.

A entrada para a festa custa entre R$ 5 e R$ 10.

No sábado (12), ocorre o Esquenta de Carnaval no local.

A festa começa às 22h e deve ser regada a muito funk e swingueira.

Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 15.

Mais informações na Fanpage do bar no Facebook.

Malcom Pub

Divulgação Banda Fábrica fará um tributo às bandas Pearl Jam e AudioSlave nesta sexta-feira (11) no Malcom Pub

Nesta sexta-feira (11), a banda cuiabana Fábrica fará um tributo as bandas Pearl Jam e AudioSlave. Na noite, ainda tocará os Jackson e Deds.

A entrada é franca para mulheres até às 23h. Para os homens, e para as mulheres depois do horário promocional, o ingresso custa R$ 12.

No sábado (12) será a vez do tributo ao rei do Rock Elvis Presley e Creedence com a banda Contra Ataque. O cantor Wellington Berê também anima a noite.

Na área Club, a agitação é por conta do DJ Edinho Martins e E-Live.

Neste dia a entrada também custa R$ 20.

No domingo (13), às 18h, a Casa realiza um sunset com P-Bhotjer, Vini Baum, Xandoh e Jackson Souza.

O ingresso custa R$ 10.

O Malcom fica Avenida Miguel Sutil, 10.240.

Mais informações na página da casa no Facebook.

Cinema

Dois filmes estrearam nos cinemas de Cuiabá e Várzea Grande nesta seman: Máquinas Mortais e a animação Homem Aranha: No Aranhaverso.

Máquinas Mortais

Reprodução Máquinas Mortais é uma das estreias do cinema nesta semana

Anos depois da "Guerra dos Sessenta Minutos". A Terra está destruída e para sobreviver as cidades se movem em rodas gigantes, conhecidas como Cidades Tração, e lutam com outras para conseguir mais recursos naturais. Quando Londres se envolve em um ataque, Tom (Robert Sheehan) é lançado para fora da cidade junto com uma fora-da-lei e os dois juntos precisam lutar para sobreviver e ainda enfrentar uma ameaça que coloca a vida no planeta em risco.

O filme não indicado para menores de 14 anos.

Homem Aranha: No Aranhaverso

Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras versões do Homem-Aranha.

O filme não é recomendado para menores de 10 anos.

Os filmes estão em exibição no Cinépolis, do Três Américas; no Cine Araújo, do Pantanal; no Cinemark, do Goiabeiras; e no Cineflix, do Várzea Grande Shopping.

*O MidiaNews não se responsabiliza por alterações sem aviso prévio nos horários, valores ou grade de programação dos eventos.