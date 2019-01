KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Moradores do Jardim Ubirajara reclamam da falta de acessibilidade para pedestres e da mudança de rota do ônibus que atende a região, depois da entrega da Trincheira Engenheiro Roberto Flávio Abbott de Castro Pinto, entre a Estrada da Guia e a Rodovia Emanuel Pinheiro, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães.

Anteriormente, a linha 203 entrava no bairro quando fazia a rota Jardim Ubirajara – Centro. Agora, os moradores precisam atravessar a Estrda da Guia - chamada Rodovia Helder Cândia - para ter acesso ao transporte coletivo. Apesar da mudança, às margens da pista não há nenhuma estrutura para o ponto, como cobertura para proteção da chuva e do sol ou assentos.

Além disso, neste mesmo trecho, que fica entre uma escola particular e a duplicação da ponte sobre o córrego Ribeirão da Ponte, não há estrutura para os pedestres, como faixas ou semáforos.

As únicas sinalizações para motoristas mostram que o limite máximo é de 40 km/h e tachas reflexivas, que servem como sonorizador para redução de velocidade. Porém, a reportagem presenciou carros passando em alta velocidade.

Alair Ribeiro/MidiaNews Mulher atravessa Estrada da Guia com duas crianças; ainda não há nenhuma faixa de pedestres ou lombada no trecho

“Aqui já morreram três pessoas, uma está de cadeira de rodas, tudo por atravessar aqui”, conta Ezanil Santana, uma das moradoras do bairro.

Ela diz ainda que a maior reivindicação é que o ônibus volte a passar pelo bairro quando faz o sentido Centro. “Tendo o ônibus, não vai haver tanta gente atravessando a rua”, afirmou.

Outro lado

Procurada, a Secretaria de Estrutura de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (Sinfra-MT) informou em nota que a equipe já fez uma avaliação técnica do local e afirmou que serão instaladas na região uma faixa de pedestre e uma lombada física.

A Sinfra ainda declarou que a empresa responsável pela obra da trincheira fará os serviços, que deverão ser iniciados ainda no mês de janeiro.

Já a Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob) afirmou, também em nota, que dentro de 15 dias uma nova linha de ônibus vai atender o Jardim Ubirajara, levando os moradores até o ponto da rodovia Helder Cândia. A Secretaria disse que a medida visa evitar que os usuários atravessem a pista a pé.

Ainda de acordo com a nota da Semob, a sinalização no trecho depende da finalização da obra executada pela Sinfra. Assim que for entregue, uma equipe da Diretoria de Engenharia da Pasta irá ao local para fazer o levantamento do aparato necessário.