DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá foi acionada pelos cidadãos por meio do seu canal de Disque – Denúncia e realizou na manhã desta quinta-feira (10), a reintegração de posse de uma área pública na Rua das Brisas, no trecho compreendido entre as Ruas Cirros e Rua São Benedito, localizada no bairro Jardim Bom Clima próxima aos bairro Altos da Boa Vista, invadida recentemente por moradores da região.

Segundo relatório das atividades fiscais foram encontrados 21 barracos de madeira já consolidados no local, além de duas moradias de alvenaria em construção, todos desabitados.

A reintegração de posse, que aconteceu de forma pacífica, compreendeu também outra ocupação irregular próxima, uma área particular requerida na Justiça para também ser desocupada.

Considerada uma ação de cunho preventivo, a reintegração de posse ocorreu mediante um monitoramento feito na região pela equipe de Fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública que mapeou o espaço e identificou o grau da irregularidade. Com um núcleo de inteligência trabalhando previamente, após denúncia, o poder público atuou com rapidez devolvendo o espaço de uso comum para a população.

“Recebemos inúmeras denúncias dos moradores do bairro, que nos comunicaram que desde que essa invasão ficou consolidada, a área se tornou um risco e só com essa razão já justificava a intervenção do poder público no sentido de restabelecer a ordem, mas considerando que dentro essa área pública vários invasores haviam se instalados resolvemos desocupar tudo até mesmo na propriedade particular”, disse o secretário de Ordem Pública, Leovaldo Sales.

De acordo com o secretário, todos os ocupantes tem casa no bairro e estavam fazendo especulação imobiliária com a área. Quanto a área particular, a Prefeitura de Cuiabá notificou a proprietária para murar e manter limpo o local.